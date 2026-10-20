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Једнима отказ, другима изузеци - ко и како управља Градском управом Бањалука?

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20.10.2026 08:30

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Да ли су правила у Градској управи Бањалука иста за све или зависе од одлуке градоначелника Драшка Станивуковића?

То је најбоље на својој кожи осјетио радник Градске управе Бањалука, када је након гостовања у Јутарњем програму РТРС-а и тада износећи тачне информације добио отказ. Судски епилог завршен је у корист Владимира Пудара.

- 18. јануара 2024. године сам гостовао на РТРС и због приче око повећавања плата у Градској управи добио сам отказ без вођења дисциплинског поступка, а рјешење сам добио поштом - истакао је Пудар.

Он се захвалио на подршци свима, прије свега својој породици.

- Конкретно сам осјетио мобинг кроз два -три предмета док сам радио као комунални полицајац - поручио је Пудар.

Божо Марић, предсједник Синдиката управе Републике Српске, каже да је судски спор Пудара са Градом трајао двије године.

- Поднесене су и кривичне пријаве против Драшка Станивуковића, јер се оглушио о одлуку Одбора за жалбе, који је одмах утврдио да је Пудар незаконито отпуштен. Вјерујем да би и руководиоци у државним институцијама, а тако и градским требали сносити одговорност, а не да се плаћа новцем грађана. Предсједник Додик је најавио сет закона, и вјерујем да ће се и та област уредити - поручио је Марић.

Посљедњи примјер злоупотребе радника у Градској управи јесте провлачење картица приликом доласка на посао.

- Једни морају провлачити картицу, други не. Какви су то аршини? Станивуковић је кроз случај Пудар желио да дисциплинује све запослене у Градској управи, утјера им страх у кости и да сви мисле његовом главом. Низ случајева кршења радничких права, од одузимања телефона на састанцима, до посљедње злоупотребе ватрогасне јединице за снимање музичког спота - додао је Марић.

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Тагови :

Бања Лука

Градска управа Бањалука

посао

Отказ

Драшко Станивуковић

суд

Коментари (3)

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

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