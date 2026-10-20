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Шок у ријалитију: Урош Станић побјегао из „Елите“

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20.10.2026 09:02

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Урош Станић, како се чини, напустио је имање у Шимановцима, а чим се нашао изван Бијеле куће, услиједио је сусрет са Сандром Тодић, која је њихов поновни сусрет снимила и објавила на друштвеним мрежама.
Фото: Instagram/printscreen

Њихов однос изазвао је бројне реакције гледалаца, а њих двојица постали су један од запаженијих парова у ријалити програму.

Урош Станић, како се чини, напустио је имање у Шимановцима, а чим се нашао изван Бијеле куће, услиједио је сусрет са Сандром Тодић, која је њихов поновни сусрет снимила и објавила на друштвеним мрежама.

Сандра је признала да је и сама била изненађена када ју је бивши цимер позвао и рекао јој да је побјегао из ријалитија.

Након што су се појавиле сумње да је снимак можда настао раније, Сандра је одлучила да разјасни ситуацију и открије шта се заправо догодило.

– Није стари снимак. По изласку ме одмах позвао с пумпе. Мислила сам да је шала, али је стварно дошао. Били смо кратко заједно, требало је и да преспава код мене. Успио је да се чује с мајком и убрзо је морао да се врати – рекла је Сандра Тодић за „Блиц“, уз фотографију на којој су њена мајка и Урош.

Према њеним ријечима, њихов сусрет није дуго трајао, а Станић се убрзо вратио у ријалити.

Урош Станић постао је познат широј јавности учешћем у ријалити програму „Елита“, гдје је пажњу привлачио директним наступима, провокативним изјавама и честим сукобима с другим учесницима.

Током претходних сезона изградио је препознатљив ријалити профил, а уласком у „Елиту 10“ наставио је да буде једна од тема о којима се највише говори.

Осим вербалних окршаја и турбулентних односа с појединим цимерима, пажњу јавности привукао је и емотивним односом с Карлом Јечменеком, с којим је пред камерама озваничио везу.

Њихов однос изазвао је бројне реакције гледалаца, а њих двојица постали су запажен пар у ријалити програму.

Иако је његов наводни излазак с имања изазвао интересовање на друштвеним мрежама, остаје да се види како ће се ситуација даље развијати и какав ће бити његов наредни потез у „Елити“.

(Аваз)

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Тагови :

Урош Станић

Елита 10

ријалити

Ријалити Елита

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