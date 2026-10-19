Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Преминула је аустралијска манекенка и дизајнерка Сахара Реј, која је у медијима била позната и по вези са пјевачем Џастином Бибером.
Имала је 34 године. Вијест о њеној смрти објавио је амерички портал ТМЗ. Њена породица потврдила је ту информацију.
"Умрла је синоћ у болници, окружена породицом. Била је веома вољена”, стоји у њиховој изјави. Узрок смрти засад није званично потврђен.
Реј је изградила успјешну каријеру као манекенка и инфлуенсерка. Велики број пратилаца на Инстаграму помогао јој је да покрене сопствени бренд купаћих костима, "Сахара Раy Сwим". Широј јавности постала је позната 2016. године, након што су објављене њене фотографије са љетовања на Хавајима, гдје је била са Џастином Бибером. Прије тога медији су је повезивали са аустралијским пјевачем Кодијем Симпсоном.
Борба са ријетком болешћу
Сахара је била кћерка аустралијске сурферске легенде Тонија Реја, а одрасла је селећи се између Аустралије, Калифорније и Хаваја. Прије двије године јавно је проговорила о својој борби са Гијен-Бареовим синдромом. Тај ријетки неуролошки поремећај дијагностикован јој је након тешке саобраћајне несреће, а због посљедица болести била је дјелимично непокретна, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Регион
3 ч0
Сцена
6 ч2
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
49
22
32
22
24
22
18
Тренутно на програму