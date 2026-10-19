Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Аутор:АТВ редакција
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Саша Илић и даље има пуну подршку управе Партизана и без обзира на шести пораз од почетка сезоне у Суперлиги Србије остаје тренер клуба из Хумске.
Потврдио је то први човјек “црно-бијелих Расим Љајић, дан након пораза у Панчеву. Нови тежак ударац доживио је Партизан, али Љајић поручује да у клубу не желе олако да се одричу својих највећих играчких величина.
"Не размишљамо о смјени Саше Илића. Ми смо му тражили да остане и када је сам хтио да оде. Немамо луксуз да уништавамо легенде у сваком смислу. Ово јесте криза, и то озбиљна криза. Међутим, јуче су се по први пут видјели елементи у игри који су наговјештавали да можемо да изађемо из ове ситуације, иако смо на крају изгубили. Екипа има потенцијал, морамо да пребродимо кризу колико год било тешко. Не можемо да ставимо главе у пијесак када ствари не ваљају", рекао је Расим Љајић.
Љајић се нада да Партизан до краја јесењег дијела шампионата може да преокрене ситуацију у своју корист и поправи стање на табели, иако су у досадашњем току сезоне показали управо супротно. У окршајима са тренутно седам првопласираних екипа освојен је само бод. Ипак шеф струке “црно-бијелих” у Панчеву је видио напредак у игри тима.
Наредни противник Партизана је Чукарички. Утакмица је на програм у суботу од 16 часова на стадиону у Хумској.
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