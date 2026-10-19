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Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"

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19.10.2026 13:27

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Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"
Фото: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Јувентус пролази кроз тежак период, а убједљив пораз од Лација 3:0 у Торину изазвао је нове потресе у клубу.

Након утакмице дошло је до јавне полемике између дефанзивца Глејсона Бремера и тренера Лућана Спалетија, пошто је Бразилац критиковао поједине саиграче, а стратег "старе даме" поручио да нико не може да избјегне одговорност.

Бремер, један од најважнијих играча у свлачионици Јувентуса, након утакмице говорио је о недостатку карактера код појединих фудбалера и њиховој реакцији када се екипа нађе у проблему.

"Тренер даје упутства, али на крају смо ми ти који излазимо на терен. Једанаест играча, плус пет измјена. Не могу ја све да носим на својим леђима. Могу да разговарам и помажем, али свако има свој карактер и не могу да урадим више од тога", рекао је бразилски дефанзивац за Скај Спорт.

Бремер је потом истакао да поједини играчи тешко подносе притисак са трибина, што додатно утиче на екипу.

"Неко има јачи карактер, неко слабији. Неки чују звиждуке па се можда уплаше. Ако ово упоредите са Јувентусом од прије неколико година, разлика је очигледна и то нам ствара притисак", поручио је Бразилац.

На питање да ли неким фудбалерима недостаје личност, Бремер је потврдио да управо на то мисли, али је нагласио да не жели никога појединачно да означи.

"Да, управо сам то рекао. Не упирем прстом ни у кога, свако је другачији. Имамо и много нових играча, а неки се мало сакрију када крене лоше", изјавио је дефанзивац Јувентуса.

Тренер Лућано Спалети није остао нем на Бремерове изјаве, већ је истакао да и бразилски фудбалер мора да преузме одговорност за лоше издање екипе.

"Бремер мора да одговара за себе и у реду је да размисли о свему, али и он је учествовао у утакмици, баш као и ја. Дио је овога", рекао је Спалети.

Искусни стручњак сматра да анализа пораза мора да почне од сваког појединца, умјесто да се кривица пребацује на друге.

"Прије него што говоримо о екипи, морамо да говоримо о себи као појединцима. Када анализирам припрему за утакмицу, прво себи постављам питања. Било би превише једноставно кривити друге", поручио је тренер Јувентуса.

Спалети је признао да Бремерове ријечи могу да послуже као подстицај екипи, али је нагласио да ни дефанзивац није изузет од критика.

"И он сноси велику одговорност за овакву игру", додао је италијански стручњак.

Спалети је на конференцији за медије додатно појаснио свој став и поручио да послије таквог пораза ниједан фудбалер нема право да се постави изнад остатка екипе.

"Нико се није истакао толико да би могао да говори о другима. Драго ми је што је капитен изашао пред вас и преузео одговорност, али кључно је бити реалан. Порази никога не штеде, сви су у њих укључени. Сви изгледају лоше и носе тај осећај који морају да потисну. Сви смо део ових пораза и нико није поштеђен", закључио је тренер Јувентуса.

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Тагови :

Лућано Спалети

Јувентус

Фудбал

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