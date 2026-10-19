Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кинга Талош (20) из Бечеја погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 16. октобра око 18 часова, на путу између Бечеја и Бачког Градишта, у близини Рибњака, а у овој незгоди повријеђене су још двије особе.
Вијест о њеној изненадној смрти потресла је све који су је познавали, а посебно је болна чињеница да је, према наводима, страдала свега неколико дана прије свог рођендана. Од младе Бечејке се на друштвеним мрежама опраштају пријатељи, познаници и они који су је познавали, а потресну поруку објавила је и Гимназија Бечеј, чија је била бивша ученица.
– Са дубоким болом и тугом обавјештавамо вас да је наша драга бивша ученица, Кинга Талош, трагично и изненада преминула. Тешко је пронаћи ријечи за овај несхватљиви губитак. У уторак у 13 часова испратићемо је на њен посљедњи пут на гробљу Белвароши. На молбу породице, Кингу испраћамо у бијелој или плавој одјећи. Наше искрено саучешће ожалошћеној породици. Почивај у миру – наведено је у објави школе.
Србија
У тешком удесу погинула дјевојка (20): Објављене слике са мјеста језиве несреће
Кинга Талош није била позната само као бивша ученица гимназије. Бавила се музиком и свирала цимбал, а била је и учитељица у мађарском народно-културно-образовном центру „Извор“.
Подсјетимо, након силовитог судара оба аутомобила су слетјела са коловоза, при чему је Бечејка задобила повреде опасне по живот и преминула на лицу мјеста.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
5 ч0
Србија
1 д3
Србија
1 д3
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
56
16
46
16
46
Тренутно на програму