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Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

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19.10.2026 14:27

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Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке
Фото: Društvene mreže

Кинга Талош (20) из Бечеја погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 16. октобра око 18 часова, на путу између Бечеја и Бачког Градишта, у близини Рибњака, а у овој незгоди повријеђене су још двије особе.

Вијест о њеној изненадној смрти потресла је све који су је познавали, а посебно је болна чињеница да је, према наводима, страдала свега неколико дана прије свог рођендана. Од младе Бечејке се на друштвеним мрежама опраштају пријатељи, познаници и они који су је познавали, а потресну поруку објавила је и Гимназија Бечеј, чија је била бивша ученица.

– Са дубоким болом и тугом обавјештавамо вас да је наша драга бивша ученица, Кинга Талош, трагично и изненада преминула. Тешко је пронаћи ријечи за овај несхватљиви губитак. У уторак у 13 часова испратићемо је на њен посљедњи пут на гробљу Белвароши. На молбу породице, Кингу испраћамо у бијелој или плавој одјећи. Наше искрено саучешће ожалошћеној породици. Почивај у миру – наведено је у објави школе.

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Кинга Талош није била позната само као бивша ученица гимназије. Бавила се музиком и свирала цимбал, а била је и учитељица у мађарском народно-културно-образовном центру „Извор“.

Подсјетимо, након силовитог судара оба аутомобила су слетјела са коловоза, при чему је Бечејка задобила повреде опасне по живот и преминула на лицу мјеста.

(Телеграф)

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Тагови :

Кинга Талош

Саобраћајна несрећа

удес

Србија

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