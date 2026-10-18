Погинула жена чувеног пјевача Мирка Ћајића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Супруга чувеног пјевача и композитора Мирка Ћајића, Сања Ћајић, погинула је синоћ у саобраћајној несрећи на обилазници код Орловаче.
Трагична вијест потресла је све који су познавали брачни пар, који је, осим приватног живота, дијелио и бројне пословне обавезе.
Сања је била Миркова десна рука у фирми која се бави заштитом права композитора и пјевача. Њихова сарадња није се завршавала само на породичном односу, већ су заједно радили и на пословима везаним за музичку индустрију, због чега је она имала значајну улогу у његовом свакодневном животу и раду.
Посебно је потресна чињеница да су се Мирко и Сања недавно заједно појавили на концерту организованом у Сава центру у част легендарног Томе Здравковића. Тада су заједно присуствовали музичком догађају посвећеном једном од највећих имена народне музике, не слутећи да ће се убрзо догодити трагедија која ће им промијенити живот.
Вијест о Сањиној погибији представља велики губитак за њену породицу, пријатеље и сараднике, који су се од ње опростили на Инстаграму.
"Постоје вијести за које срце не жели да повјерује да су истините. Вијести које нас оставе без ријечи, са кнедлом у грлу и болом који је тешко описати. Синоћ нас је напустила Сања, супруга нашег Мирка Ћајића. Отишла је прерано, остављајући за собом тугу, празнину и бол за који не постоје ријечи утјехе. У тренуцима попут овог схватимо колико је живот непредвидив и колико је мало потребно да се свет у једном тренутку промијени заувијек. Иза сваког имена крије се нечији живот, љубав, породица и хиљаде успомена које остају да живе и онда када некога више нема поред нас. Драги Мирко, не постоје ријечи које могу да ублаже бол који сада носиш. У овим тешким тренуцима, уз тебе смо мислима и срцем. Желимо ти снагу да издржиш дане који долазе и да те љубав, подршка драгих људи и успомене на Сању макар мало утеше у овој неизмерној боли. Сањиној породици и свим њеним најмилијима упућујемо најискреније саучешће. Неки људи оду прерано, али траг који оставе у срцима оних који су их вољели остаје заувијек. Сања, нека ти је вјечна слава и мир-стоји у саопштењу на Инстаграму "Conncet Network".
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч3
Србија
8 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д1
Најновије
Најчитаније
16
59
16
51
16
50
16
32
16
31
Тренутно на програму