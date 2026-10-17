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Помозимо Данијели Богдановић: Потребна средства за трансплантацију бубрега

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17.10.2026 15:50

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Помозимо Данијели Богдановић: Потребна средства за трансплантацију бубрега
Фото: "Budi human"

Хуманитарна фондација „БУДИ ХУМАН” покренула је акцију прикупљања новчаних средстава за Данијелу Богдановић (1989), којој је хитно потребна помоћ за наставак лијечења и трансплантацију бубрега.

Данијели је установљена терминална бубрежна слабост (N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V). Она живи са само једним, лијевим бубрегом, чија је функција тренутно сведена на минимум. Десни бубрег јој је одстрањен одмах по рођењу због велике урођене цисте, док је преостали бубрег додатно оштећен усљед сужења мокраћног канала, оперативно лијеченог 2009. године.

Током 2026. године дошло је до нагле прогресије болести уз значајно смањење функције бубрега, због чега је индикована припрема за перитонеумску дијализу и планирање трансплантације бубрега.

Због изузетно високих трошкова лијечења у иностранству, Данијели је неопходна подршка свих хуманих људи. Средства су потребна за специјалистичке прегледе, лабораторијске анализе, лијекове, дијализе, дијагностичке прегледе, трансплантацију бубрега у иностранству, путне трошкове и трошкове смјештаја у току лијечења.

Уплате можете извршити:

  • Уплате на динарски рачун

160-6000002711314-42

  • Уплатом на девизни рачун:

160-6000002712867-39

IBAN:

RS35160600000271286739

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Тагови :

Бубрег

Данијела Богдановић

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