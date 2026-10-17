Дачић није могао да полети из Москве због напада украјинских дронова

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СПС-а Ивица Дачић отказао је данашње активности у предизборној кампањи у Србији због драме на аеродрому у Москви послије тродневне успјешне посјете и сусрета са водећим личностима Руске Федерације, саопштено је из те партије.
У СПС-у наводе да се Дачићев боравак закомпликовао на самом крају посјете, када се по завршетку разговора са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровим, јуче из Кремља упутио на аеродром, али су због напада украјинских дронова затворени сви аеродроми у Москви.
- Отказани су сви летови и враћени су сви авиони назад који су летјели ка Москви. Дачић јуче није могао да полети из Москве за Београд и због тога су отказане данашње активности - поручили су из СПС-а.
Из те странке су додали да је аеродром данас поново отворен и да се очекује Дачићев безбједан повратак у вечерњим сатима, ако не буде нових напада.
Дачић је на изборима у Србији носилац коалиционе листе "Ивица Дачић – фактор стабилности"
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