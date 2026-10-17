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Цијена нафте у порасту

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17.10.2026 15:47

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Бензинска пумпа или бензинска станица је објекат намијењен за снабдијевање моторних возила горивом бензином, дизелом, плинастим горивима као што су ТНГ или CNG, а у новије вријеме и електричним пуњачима за електрични аутомобиле.
Фото: ATV

Цијена нафте на свјетском тржишту поново је у порасту пошто се нафтна индустрија непрестано суочава са турбуленцијама због сукоба између Америке и Ирана, те Русије и Украјине, пише британски дневник "Фајненшел тајмс".

Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора порасла је на 110 долара по барелу и то је први пут да је достигла тако висок износ од 20. маја.

Највиша цијена нафте "брент" била је крајем априла, када је достигла 120 долара по барелу, преноси Срна.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте премашила стотину долара по барелу, што је први пут од 21. септембра.

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Тагови :

Нафта

Цијене

цијена дизела

економија

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