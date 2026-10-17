Цијена нафте у порасту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијена нафте на свјетском тржишту поново је у порасту пошто се нафтна индустрија непрестано суочава са турбуленцијама због сукоба између Америке и Ирана, те Русије и Украјине, пише британски дневник "Фајненшел тајмс".
Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора порасла је на 110 долара по барелу и то је први пут да је достигла тако висок износ од 20. маја.
Највиша цијена нафте "брент" била је крајем априла, када је достигла 120 долара по барелу, преноси Срна.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте премашила стотину долара по барелу, што је први пут од 21. септембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
04
16
57
16
50
16
48
Тренутно на програму