Опсадно стање широм Француске због великих протеста

Аутор:АТВ редакција
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У париској области од јутрос је ухапшено 40 особа, углавном због посједовања забрањених предмета, док се власти припремају за демонстрације на којима се у главном граду очекује између 30.000 и 60.000 учесника, а широм Француске између 90.000 и 170.000.
Како је пренио БФМ ТВ, полицијска префектура је покренула безбједносну операцију на ширем подручју Париза ради спровођења забране демонстрација.
Јутрос до 9.30 часова, током безбједносних провјера, заплијењени су, између осталог, лажна полицијска трака за руку и нож, преноси БФМ ТВ, позивајући се на полицијску префектуру.
#17Octobre : La tension monte à Paris. Un groupe de manifestants nasé par la police est chargé et gazé rue du Faubourg-Saint-Denis.
https://t.co/MPcfbjXXmm— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 17, 2026
У међувремену, продавнице дуж Јелисејских поља почеле су да постављају дрвене плоче испред излога, док су дуж авеније распоређена бројна возила полиције за разбијање демонстрација (ЦРС), упркос забрани окупљања у том дијелу града.
Француски предсједник Емануел Макрон позвао је грађане који ће учествовати у протестима широм земље да поштују људе и имовину и избјегну насиље и вандализам, а париска полиција забранила је непријављена окупљања у неколико кључних дијелова престонице.
🇫🇷 Tensions now also increase in Paris. Tough day for Macron’s police https://t.co/ssKehaGIEt— Paul Arenberg (@ArenbergPaul) October 17, 2026
Према обавjештењу у које је БФМ имао увид, полиција предвиђа између 60.000 и 100.000 демонстраната широм земље.
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