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Ухапшени пастор и његова супруга: У илегалном центру затечено 200 људи, неки везани ланцима

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17.10.2026 12:04

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Око 200 људи, међу којима и двоје дјеце, пронађено је у илегалном рехабилитационом центру у Јужној Африци. Поједини су били везани ланцима, док су многи боравили у пренатрпаним просторијама без текуће воде. Ухапшени су пастор који је водио установу и његова супруга.
Фото: X/printscreen

Око 200 људи, међу којима и двоје дјеце, пронађено је у илегалном рехабилитационом центру у Јужној Африци.

Поједини су били везани ланцима, док су многи боравили у пренатрпаним просторијама без текуће воде. Ухапшени су пастор који је водио установу и његова супруга.

Пастор који је управљао установом за одвикавање од употребе наркотика и његова супруга ухапшени су под сумњом да су починили отмицу, преноси Би-Би-Си.

Власти су саопштиле да су затекле тешке нехумане услове, претрпане просторије и особе са ранама по тијелу, а поједини корисници били су везани ланцима једни за друге.

У установи су пронађени шеснаестогодишња дјевојчица и једанаестогодишњи дјечак, који су били смјештени у истој просторији са одраслима.

Иако је пар тврдио да се у центру налази 60 људи, инспекција је открила више од три пута толико особа, укључујући више од 30 жена.

Према наводима надлежних, већина затечених особа вјероватно су корисници наркотика.

Нису имали приступ функционалним тоалетима нити текућој води, а неки су у центру боравили дуже вријеме.

Један од бивших корисника центра рекао је локалној телевизији Њузрум Африка да је везивање ланцима било уобичајена пракса, како приликом доласка у установу тако и као казна.

Ипак, навео је да му је боравак у установи помогао да се ослободи зависности. Друга особа рекла је да јој је због искуства у центру потребна психолошка помоћ.

Пар је за смјештај наплаћивао око 160 евра мјесечно по особи, од чега је готово половина новца ишла цркви.

Полиција је саопштила да је 14 особа пребачено у болницу на даље лијечење, док је 132 поново спојено са својим породицама.

Против ухапшеног пара подигнуте су оптужбе за отмицу, а могуће је да ће бити додате и друге оптужбе.

Очекује се да се појаве пред локалним судом у понедјељак.

Илегални рехабилитациони центри посљедњих година све су присутнији у Јужној Африци, гдје расте употреба наркотика. Министарство за социјални развој те земље саопштило је прошле године да је широм земље открило више од 100 незаконитих установа, углавном у провинцији Гаутенг, у којој се налази Јоханесбург.

(РТС)

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Тагови :

Јужна Африка

Мигранти

хапшење

Полиција

прихватни центар за мигранте

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