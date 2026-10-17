Ухапшени пастор и његова супруга: У илегалном центру затечено 200 људи, неки везани ланцима

Аутор:АТВ редакција
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Око 200 људи, међу којима и двоје дјеце, пронађено је у илегалном рехабилитационом центру у Јужној Африци.
Поједини су били везани ланцима, док су многи боравили у пренатрпаним просторијама без текуће воде. Ухапшени су пастор који је водио установу и његова супруга.
Пастор који је управљао установом за одвикавање од употребе наркотика и његова супруга ухапшени су под сумњом да су починили отмицу, преноси Би-Би-Си.
Власти су саопштиле да су затекле тешке нехумане услове, претрпане просторије и особе са ранама по тијелу, а поједини корисници били су везани ланцима једни за друге.
У установи су пронађени шеснаестогодишња дјевојчица и једанаестогодишњи дјечак, који су били смјештени у истој просторији са одраслима.
Иако је пар тврдио да се у центру налази 60 људи, инспекција је открила више од три пута толико особа, укључујући више од 30 жена.
#sapsMP [COUPLE NABBED FOR ALLEGED KIDNAPPING, OPERATING UNREGISTERED REHAB CENTRE, AND CONTRAVENING HEALTH AND SAFETY STANDARDS] The #SAPS in Mpumalanga has arrested a couple, a man (59) and a woman (58), this morning, 16/10, following the discovery of premises where approximately 200 people were allegedly being kept.
The arrests stem from an operation conducted on Thursday, 15/10, at Waterval B in Siyabuswa. Officials from the Department of Social Development in the Nkangala District were conducting inspections targeting illegal rehabilitation centres when they went to the said premises and requested assistance from the SAPS.
Preliminary investigations suggest that the premises were allegedly being operated as a rehabilitation centre. It is further alleged that the couple was running the said facility without the required registration authorisation and was accommodating approximately 200 people on the property. Last night (15/10), during the operation, 14 people had to be taken for medical treatment, while the couple was taken in for questioning by the police.
Currently, the suspects are facing charges of kidnapping; contravention of Section 19(1), read with Section 19(13), of the Prevention of and Treatment for Substance Abuse Act, Act 70 of 2008, relating to the establishment and management of an unregistered treatment centre; and failure to comply with health and safety standards in terms of applicable Environmental Health By-laws and the National Health Act.
A team of seasoned detectives and other specialised units was assembled today under the leadership of the Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Lieutenant General Apaphia Modise, to ensure that no stone is left unturned. At this stage, police cannot rule out the possibility of further arrests as investigations continue. Additional charges may also be added depending on the outcome of the investigation.
The two are expected to appear at the Mdutjana Magistrates’ Court in Siyabuswa on Monday, 19/10. ME
https://t.co/8n4tEXuRsd— SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) October 16, 2026
Према наводима надлежних, већина затечених особа вјероватно су корисници наркотика.
Нису имали приступ функционалним тоалетима нити текућој води, а неки су у центру боравили дуже вријеме.
Један од бивших корисника центра рекао је локалној телевизији Њузрум Африка да је везивање ланцима било уобичајена пракса, како приликом доласка у установу тако и као казна.
Ипак, навео је да му је боравак у установи помогао да се ослободи зависности. Друга особа рекла је да јој је због искуства у центру потребна психолошка помоћ.
Пар је за смјештај наплаћивао око 160 евра мјесечно по особи, од чега је готово половина новца ишла цркви.
Полиција је саопштила да је 14 особа пребачено у болницу на даље лијечење, док је 132 поново спојено са својим породицама.
Против ухапшеног пара подигнуте су оптужбе за отмицу, а могуће је да ће бити додате и друге оптужбе.
Очекује се да се појаве пред локалним судом у понедјељак.
Илегални рехабилитациони центри посљедњих година све су присутнији у Јужној Африци, гдје расте употреба наркотика. Министарство за социјални развој те земље саопштило је прошле године да је широм земље открило више од 100 незаконитих установа, углавном у провинцији Гаутенг, у којој се налази Јоханесбург.
(РТС)
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