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Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

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Извор:

АТВ

17.10.2026 12:30
Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

Може ли љубав да пронађе пут и онда када се роди из бола, неповјерења и жеље за осветом? Турска драмска серија „Обећана љубав“ доноси причу о судбини, породичним тајнама и осјећањима која мијењају све планове.

Керим је одлучан да освети смрт свог оца, за коју криви Ечриног оца. Вођен бијесом и жељом да открије истину, улази у сукоб који ће обиљежити животе свих укључених. Међутим, упркос почетном непријатељству, Керим и Ечрин удружују снаге у потрази за правим кривцем. Док покушавају да разоткрију скривене истине, између њих се рађају осјећања која ће ставити на искушење њихова увјерења, оданост и спремност да опросте.

Турску серију „Обећана љубав“ гледајте од понед‌јељка до петка у 15 часова и 50 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Турска серија Обећана љубав

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