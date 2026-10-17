Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

Извор:
АТВ
Може ли љубав да пронађе пут и онда када се роди из бола, неповјерења и жеље за осветом? Турска драмска серија „Обећана љубав“ доноси причу о судбини, породичним тајнама и осјећањима која мијењају све планове.
Керим је одлучан да освети смрт свог оца, за коју криви Ечриног оца. Вођен бијесом и жељом да открије истину, улази у сукоб који ће обиљежити животе свих укључених. Међутим, упркос почетном непријатељству, Керим и Ечрин удружују снаге у потрази за правим кривцем. Док покушавају да разоткрију скривене истине, између њих се рађају осјећања која ће ставити на искушење њихова увјерења, оданост и спремност да опросте.
Турску серију „Обећана љубав“ гледајте од понедјељка до петка у 15 часова и 50 минута.
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