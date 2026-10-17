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Делегација РК Борац посјетила Зејтинлик

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17.10.2026 13:15

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РК Борац Зејтинлик посјета
Фото: Ustupljena fotografija

Делегација РК Борац искористила је јутро у Солуну како би обишла српско војничко гробље Зејтинлик и одала почаст јунацима.

На Зејтинлику их је дочекала шеф Представништва Републике Српске у Солуну Јелена Јовановић.

РК Борац Зејтинлик посјета
РК Борац Зејтинлик посјета
Ustupljena fotografija

“Уз сјећање на оне који су своје животе уткали у слободу, наставили смо дан са дубоким поштовањем према њиховој жртви”, поручили су из РК Борац.

РК Борац Зејтинлик посјета
РК Борац Зејтинлик посјета
Ustupljena fotografija

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Тагови :

РК Борац

делегација

посјета

Зејтинлик

Солун

Грчка

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