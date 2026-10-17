Делегација РК Борац посјетила Зејтинлик

Аутор:Никола Лучић
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Делегација РК Борац искористила је јутро у Солуну како би обишла српско војничко гробље Зејтинлик и одала почаст јунацима.
На Зејтинлику их је дочекала шеф Представништва Републике Српске у Солуну Јелена Јовановић.
“Уз сјећање на оне који су своје животе уткали у слободу, наставили смо дан са дубоким поштовањем према њиховој жртви”, поручили су из РК Борац.
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