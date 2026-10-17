Мистериозне пошиљке изазвале узбуну: Евакуисане канцеларије, ФБИ покренуо велику истрагу

Аутор:АТВ редакција
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Америчке безбједносне службе истражују сумњиве пошиљке које су стигле на адресе десетина канцеларија чланова Конгреса и изборних институција широм Сједињених Америчких Држава, саопштили су законодавци и представници полиције.
Најмање 36 чланова америчког Конгреса пријавило је ове седмице да су њихове канцеларије добиле сумњива писма, од којих су нека садржала непознату бијелу прашкасту супстанцу. У појединим случајевима инциденти су довели до евакуације просторија и интервенције полиције и специјализованих екипа за опасне материје, преноси Си-Ен-Ен (CNN).
Америчка поштанска инспекцијска служба (УСПИС), Федерални истражни биро (ФБИ) и полиција Капитола истражују писма упућена конгресним канцеларијама, наводи се у електронској поруци коју је у четвртак служба задужена за безбједност Сената послала запосленима на Капитол хилу, а у коју је Си-Ен-Ен имао увид.
Сумњиве пошиљке са бијелим прахом стигле су и у изборне канцеларије у најмање десет америчких савезних држава, због чега су ФБИ и поштанска инспекција покренули истрагу.
За сада није познато да ли су писма упућена члановима Конгреса повезана са онима која су стигла у изборне институције.
Ни у једном од инцидената није било повријеђених, а у најмање шест случајева утврђено је да супстанце пронађене у ковертама нису опасне.
ФБИ је у саопштењу објављеном у сриједу увече потврдио да је "низ сумњивих пошиљака" послат на различите адресе широм земље, укључујући канцеларије државних секретара савезних држава и њихове изборне службе.
"Нека писма садржала су непознату супстанцу и блиско сарађујемо са нашим партнерима из полицијских служби како бисмо реаговали на сваки инцидент. Такође радимо на идентификацији особе или особа одговорних за слање писама", саопштио је ФБИ.
Најмање 36 чланова Конгреса, међу којима су и републиканци и демократе, саопштило је до петка увече да су њихове канцеларије примиле сумњиве пошиљке.
Најмање седам писама је отворено, што је довело до евакуација и лабораторијских испитивања пронађених супстанци. Више канцеларија евакуисано је из предострожности, док су бројне пошиљке пресретнуте прије него што су стигле до прималаца.
"Полицијски службеници раде на пресретању свих додатних писама прије њихове испоруке", наводи се у поруци службе за безбједност Сената, уз упозорење да "постоји могућност да нека писма ипак стигну на одредиште".
Републикански сенатор из Тексаса Тед Круз објавио је у петак на друштвеним мрежама да је његова канцеларија у Хјустону примила сумњиво писмо са бијелом прашкастом супстанцом.
"Овај инцидент изазива дубоку забринутост. Покушајима застрашивања политичких противника нема мјеста у нашој земљи", поручио је Круз.
Портпарол републиканске сенаторке из Мејна Сузан Колинс рекао је за Си-Ен-Ен да су двије њене канцеларије ове седмице биле мете сумњивих пошиљака, али да су обје пресретнуте.
"Захваљујемо полицији Портланда, ватрогасцима, тиму за опасне материје и ФБИ-у на брзој и храброј реакцији. Ово је био четврти напад усмјерен на канцеларију или дом сенаторке Колинс у посљедња два мјесеца", изјавила је шефица њеног кабинета Кејти Браун.
Демократска сенаторка из Њујорка Кирстен Џилибранд, која предсједава одбором Демократске странке за сенатске изборне кампање, саопштила је у четвртак да је сумњива пошиљка послата њеној канцеларији у Њујорку, али да ју је пресрела америчка поштанска инспекција.
Поштанска служба пресрела је и сумњива писма упућена канцеларијама демократског сенатора Рафаела Ворнока и државног секретара Џорџије Бреда Рафенспергера, потврдио је Рафенспергеров портпарол.
Служба за безбједност Сената запосленима на Капитол хилу доставила је и фотографију једне од сумњивих коверти како би могли да препознају евентуалне нове пошиљке.
Изборне канцеларије у најмање десет америчких савезних држава такође су током седмице добиле писма са сумњивим супстанцама.
Канцеларије у комплексу Капитола савезне државе Аризона евакуисане су у четвртак након што су запослени отворили коверту испуњену бијелим прахом, саопштио је државни секретар Аризоне Адријан Фонтес.
Запослени који су били изложени супстанци привремено су изоловани, док су на терен изашле полицијске и специјализоване екипе за опасне материје.
"Супстанца која је прикупљена прошла је лабораторијска испитивања током ноћи, најприје ради провјере токсичности, а резултати су били негативни", рекао је Фонтес у петак за Си-Ен-Ен.
"Немам конкретне информације о томе о којој је супстанци ријеч, али према тренутним сазнањима није штетна за људе", додао је.
Фонтес је упозорио да овакви инциденти представљају озбиљан проблем за функционисање изборног система.
"Ометање рада изборних званичника у овом изузетно важном периоду и застрашивање, односно могуће застрашивање бирача, представља штету. То је штета за нашу демократију и наш изборни систем, за који желимо да функционише несметано, без застрашивања", нагласио је.
Званичници Луизијане и Оклахоме саопштили су да су њихове изборне канцеларије у уторак примиле слична писма, због чега су просторије евакуисане док су надлежне службе интервенисале.
Изборни званичници у Џорџији, Мисисипију, Мериленду и Охају такође су пријавили да су њихове канцеларије биле мете, али су коверте пресретнуте прије испоруке.
Изборна комисија Висконсина саопштила је у четвртак да је примила сумњиву пошиљку коју су надлежни прегледали и утврдили да није опасна.
Званичници Небраске такође су примили сумњиву коверту, која није отворена, већ је предата ФБИ-у, саопштила је канцеларија државног секретара те савезне државе.
Национално удружење државних секретара и Национално удружење директора државних изборних служби изразили су дубоку забринутост због ових инцидената.
"Као што смо и раније истицали, пријетњама изборним званичницима и запосленима нема мјеста у нашој демократији. Они који спроводе изборе никада не би смјели да страхују за своју безбједност док обављају своје дужности", наводи се у заједничком саопштењу двије организације.
Слични инциденти већ су забиљежени у Сједињеним Америчким Државама. Само неколико седмица прије предсједничких избора 2024. године, пакети са прашкастим супстанцама послати су изборним званичницима у најмање шест савезних држава.
Џон Коен, бивши вршилац дужности подсекретара за обавјештајне послове и анализу у америчком Министарству унутрашње безбједности, упозорио је да најновији инциденти показују колико су безбједносне пријетње постале сложене.
"Ови догађаји показују да, у тренутном безбједносном окружењу, изборни и полицијски званичници морају бити спремни да одговоре на широк спектар сајбер и физичких пријетњи", рекао је Коен за Си-Ен-Ен.
"Лоша вијест је да се пријетње брзо развијају, да су динамичне, технолошки потпомогнуте и опасне. Добра вијест је да су државни и локални званичници боље припремљени него икада раније да одговоре на њих", закључио је Коен.
Истрага ФБИ-а и других надлежних служби се наставља, а за сада није познато ко је послао сумњиве пошиљке, нити да ли иза инцидената у различитим савезним државама стоји иста особа или организована група.
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