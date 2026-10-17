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Демонстранти накратко ушли у зграду Градске управе у Марсеју

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17.10.2026 14:16

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Демонстрант држи транспарент на кој пише „Моћ на самоопредјељење“ током марша „ЕгзисТрансИнтер“ за права трансродних и интерсексуалних особа у Паризу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Teresa Suarez

Демонстранти су накратко успјели да на силу уђу у зграду Градске управе у Марсеју, јавља АФП.

Према наводима извјештача агенције АФП, маскирани демонстранти развалили су врата користећи покретне безбједносне баријере.

Неколико демонстраната ушло је у зграду, а један од њих је на зиду нацртао знак анархије, прије него што је полиција интервенисала.

Један од демонстраната узвикнуо је приликом уласка у зграду да "заузимају Бастиљу", алудирајући на упад у државни затвор током Француске револуције, преноси Срна

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Тагови :

Француска

Протести

демонстрације

Марсеј

Полиција

Сукоб

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