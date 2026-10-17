Демонстранти накратко ушли у зграду Градске управе у Марсеју

Аутор:АТВ редакција
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Демонстранти су накратко успјели да на силу уђу у зграду Градске управе у Марсеју, јавља АФП.
Према наводима извјештача агенције АФП, маскирани демонстранти развалили су врата користећи покретне безбједносне баријере.
Неколико демонстраната ушло је у зграду, а један од њих је на зиду нацртао знак анархије, прије него што је полиција интервенисала.
Један од демонстраната узвикнуо је приликом уласка у зграду да "заузимају Бастиљу", алудирајући на упад у државни затвор током Француске револуције, преноси Срна
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