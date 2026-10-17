Медвјед тешко повриједио жену док је водила дијете у школу

Аутор:АТВ редакција
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Жена из румунског округа Ковасна тешко је повријеђена у нападу медвједа док је са сином ишла у школу, а дијете је успјело да побјегне неповријеђено.
Како је пренио портал Диги24, жена је превезена у болницу, гдје је хитно оперисана.
Инцидент се догодио у селу Залан, у општини Бодок.
Када су примијетили медвједа како им се приближава, дјечак је утрчао у двориште комшије, док је његова мајка покушала да одвуче животињу у супротном смјеру.
Медвјед је, међутим, појурио за њом и напао је.
Жена није задобила угризе, али је претрпјела дубоке повреде бутине, кука и руку од медвјеђих канџи.
У помоћ су јој притекли мјештани који су чули њене позиве.
Животиња је касније побјегла и још није пронађена, а власти прате подручје и поставиле су замку.
Предсједник општине Бодок Иштван Фодор рекао је да ће пуцати на сваког медвједа који се појави у насељу, без обзира на посљедице.
Он је критиковао надлежне у Министарству заштите животне средине, наводећи да не слушају упозорења становника планинских села и да медвједи све чешће долазе у насеља, воћњаке, кукурузишта и на пољопривредно земљиште.
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