Logo

Медвјед тешко повриједио жену док је водила дијете у школу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.10.2026 11:57

Коментари:

0
Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Жена из румунског округа Ковасна тешко је повријеђена у нападу медвједа док је са сином ишла у школу, а дијете је успјело да побјегне неповријеђено.

Како је пренио портал Диги24, жена је превезена у болницу, гдје је хитно оперисана.

Инцидент се догодио у селу Залан, у општини Бодок.

Када су примијетили медвједа како им се приближава, дјечак је утрчао у двориште комшије, док је његова мајка покушала да одвуче животињу у супротном смјеру.

Медвјед је, међутим, појурио за њом и напао је.

Жена није задобила угризе, али је претрпјела дубоке повреде бутине, кука и руку од медвјеђих канџи.

У помоћ су јој притекли мјештани који су чули њене позиве.

Животиња је касније побјегла и још није пронађена, а власти прате подручје и поставиле су замку.

Предсједник општине Бодок Иштван Фодор рекао је да ће пуцати на сваког медвједа који се појави у насељу, без обзира на посљедице.

Он је критиковао надлежне у Министарству заштите животне средине, наводећи да не слушају упозорења становника планинских села и да медвједи све чешће долазе у насеља, воћњаке, кукурузишта и на пољопривредно земљиште.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

напад медвједа

нападнута жена

Школа

Румунија

Дијете

Коментари (0)

Више из рубрике

Британска војска алармирала: Неко шпијунира?

Свијет

Британска војска алармирала: Неко шпијунира?

3 ч

0
Цвијеће и свијеће положени су на импровизованом спомен-обиљежју испред Основне школе „Силвер Рејл“ у Бенду, у савезној држави Орегон, у петак, 16. октобра 2026. године, дан након смртоносне пуцњаве.

Свијет

Идентификован нападач који је у школи у Орегону убио четири особе, сачмарицу купила мајка

3 ч

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Свијет

Високи званичник Ватикана признао: „Ствари ће сада бити другачије“

3 ч

0
Ватрогасци поливају водом кров куће која је изгорјела у пожару Норте у петак, 16. октобра 2026. године, у Сан Хуан Капистрану, у Калифорнији.

Свијет

Ватра гута све пред собом: Хиљаде људи у Калифорнији у опасности, школе затворене

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

11

Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"

14

05

Шок у Шангају: Зверев остао без финала

14

04

Колико пута за 30 секунди можете устати са столице? Одговор открива много о вашем здрављу

13

53

Мистериозне пошиљке изазвале узбуну: Евакуисане канцеларије, ФБИ покренуо велику истрагу

13

45

Аграр: Јесења сјетва и приче жена са села

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима