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Идентификован нападач који је у школи у Орегону убио четири особе, сачмарицу купила мајка

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17.10.2026 10:47

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Цвијеће и свијеће положени су на импровизованом спомен-обиљежју испред Основне школе „Силвер Рејл“ у Бенду, у савезној држави Орегон, у петак, 16. октобра 2026. године, дан након смртоносне пуцњаве.
Фото: Таnjug/AP Photo/Joe Kline

Шеснаестогодишњи нападач који је у четвртак у основној школи „Силвер Рејл“ у Бенду, у америчкој савезној држави Орегон, убио троје дјеце и 25-годишњу наставницу, идентификован је као Грифин Џ. Џон Други, саопштио је шеф полиције Мајк Кранц.

Нападач је користио сачмарицу калибра 12, коју је, према наводима полицијских извора, купила његова мајка.

Шеф полиције Бенда Мајк Кранц рекао је да су на мјесту напада пронађени сачмарица „Маверик 88“ са пумпом и ранац, као и да је нападач испалио до 15 метака.

Нападач је најприје испалио неколико метака у стакла на двокрилним вратима школе, а затим ушао у учионицу за ученике са посебним потребама, гдје је отворио ватру.

„Сви настрадали и повријеђени погођени су у тој учионици“, рекао је Кранц.

У нападу погинули троје дјеце и наставница

У нападу су погинула дјеца узраста пет, осам и 11 година, као и 25-годишња наставница Меган Ламберт. Полиција је идентификовала петогодишњег Роама Самера, док породице друге двоје дјеце нису јавно саопштиле њихова имена.

Повријеђене су и седмогодишња дјевојчица и 54-годишња наставница Беки Друри. Дјевојчица је у озбиљном, али стабилном стању, док је наставница задобила тешке повреде које нису опасне по живот.

Мушкарац који се затекао у школи зауставио нападача

Према наводима полиције, нападач је прије доласка у школу пуцао на мушкарца који се возилом приближавао школи и погодио његов камион најмање три пута. Возач је потом позвао полицију.

У међувремену, други мушкарац, чија дјеца похађају школу, стигао је на школско паркиралиште и сукобио се са нападачем. Шеф полиције рекао је да је тај мушкарац, идентификован као Кејлеб Ђаманко, из свог возила узео пиштољ калибра .40, који је легално посједовао, и ушао у школу.

Наставница се борила са нападачем

Тамо је затекао наставницу која се физички борила са нападачем. Ђаманко је потом пуцао у нападача и више пута га погодио, након чега је шеснаестогодишњак преминуо.

Полиција је похвалила наставницу, која је бацила мобилни телефон на нападача, оборила га и покушала да му одузме оружје. Према оцјени полиције, њена реакција готово сигурно је спријечила још веће крвопролиће.

Мотив напада и даље непознат

Истражитељи прегледају рачунар и телефон нападача, његове налоге на друштвеним мрежама, историју претраге и друге активности на интернету како би утврдили да ли је показивао интересовање за насиље или раније масовне пуцњаве.

Мотив напада за сада није познат.

Полиција је саопштила да је истрага још у почетној фази.

(РТС)

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пуцњава у школи

Оружје

Полиција

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