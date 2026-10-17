Институт за јавно здравство: Вакцинација против грипа током новембра

Аутор:АТВ редакција
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Вакцинација против грипа у Републици Српској ове године почеће током новембра због преласка са четворовалентне на тровалентну вакцину, речено је у Институту за јавно здравство Републике Српске.
У Институту наводе да су за овогодишњу сезону наручили 18.000 доза вакцина намијењених категоријама становништва које имају право на бесплатну вакцинацију, те додатних 2.500 доза за грађане који желе да се вакцинишу о свом трошку.
Епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Бранка Суботић Радивојац рекла је Срни да ће о детаљима и цијени грађани бити благовремено обавијештени.
Вакцинација ће се обављати у амбуланти за имунизацију Института за јавно здравство Републике Српске, која се налази у згради поред Музичке школе, у Улици Јована Дучића у Бањалуци, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, као и у регионалним центрима Института.
Право на бесплатну вакцинацију имају пацијенти на хемодијализи и они којима је извршена трансплантација бубрега, особе обољеле од шећерне болести које користе инсулин, као и пацијенти који су лијечени кардиохируршким методама, односно они са уграђеним стентом, којима је рађена балон-дилатација, уграђен бајпас, вјештачке валвуле или пејсмејкер.
Она је додала да право на бесплатну вакцинацију против грипа имају и ХИВ позитивне особе и обољели од АИДС-а, дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу, дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа, као и запослени на инфективним клиникама и одјељењима, те у јединицама интензивне медицине.
- Бесплатна вакцинација предвиђена је и за особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе, особе које су завршиле хемотерапију и тренутно немају клиничких знакова болести, те лица са посебним потребама која бораве у колективном смјештају. За наведене категорије становништва вакцине ће бити доступне у припадајућим домовима здравља - појаснила је Суботић Радивојац.
Из Института вакцинацију против грипа препоручују свима, а посебно хроничним болесницима, старијим особама, здравственим радницима, запосленима у секторима и службама од јавног значаја, као и особама које су професионално или приватно у контакту са припадницима ризичних група и онима који његују малу дјецу.
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