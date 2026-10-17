Сунчано наредна три дана, ево када стиже киша

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској наредна три дана биће углавном сунчано вријеме док ће у сриједу, 21. октобра, бити облачно с кишом, а на истоку углавном суво вријеме, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Прогноза за наредна три дана, а ево када се очекује киша
Сутра ће јутро бити углавном ведро уз пролазну облачност, а на истоку облачније. Око ријека и по котлинама биће магловито. Током дана биће претежно сунчано и топло уз промјенљиву облачност, док ће на истоку већи дио дана бити облачно и најсвјежије.
Максимална температура ваздуха биће од 17 на истоку до 23 на сјеверу и западу, а у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
У понедељак, 19. октобра, биће претежно сунчано уз промјенљиву облачност и топлије од просјека. Уз ријеке и по котлинама очекује се јутарња магла.
Максимална температура ваздуха у понедјељак биће од 18 до 22 степена, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
У уторак ће бити углавном сунчано уз пролазну облачност и топло. Увече ће доћи до наоблачења, а на југу мјестимично с кишом.
Максимална температура ваздуха биће од 19 до 24, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.
У сриједу, 21. октобра биће облачно с кишом, док ће на истоку земље углавном бити суво.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 17 до 23, у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.
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