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Сунчано наредна три дана, ево када стиже киша

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17.10.2026 11:40

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Временска прогноза мапа БиХ
Фото: RHMZ

У Републици Српској наредна три дана биће углавном сунчано вријеме док ће у сриједу, 21. октобра, бити облачно с кишом, а на истоку углавном суво вријеме, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Прогноза за наредна три дана, а ево када се очекује киша

Сутра ће јутро бити углавном ведро уз пролазну облачност, а на истоку облачније. Око ријека и по котлинама биће магловито. Током дана биће претежно сунчано и топло уз промјенљиву облачност, док ће на истоку већи дио дана бити облачно и најсвјежије.

Максимална температура ваздуха биће од 17 на истоку до 23 на сјеверу и западу, а у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.

У понедељак, 19. октобра, биће претежно сунчано уз промјенљиву облачност и топлије од просјека. Уз ријеке и по котлинама очекује се јутарња магла.

Максимална температура ваздуха у понедјељак биће од 18 до 22 степена, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.

У уторак ће бити углавном сунчано уз пролазну облачност и топло. Увече ће доћи до наоблачења, а на југу мјестимично с кишом.

Максимална температура ваздуха биће од 19 до 24, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.

У сриједу, 21. октобра биће облачно с кишом, док ће на истоку земље углавном бити суво.

Максимална температура ваздуха кретаће се од 17 до 23, у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.

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