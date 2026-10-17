Јутро донијело свјежину, а ево шта кажу метеоролози за остатак дана

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано, а на истоку промјенљиво облачно, мјестимично је могућа врло слаба киша.
Увече претежно облачно у већини крајева, без падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб, промјенљив или сјеверних смјерова. У Херцеговини током јутра умјерена до појачана бура. У наставку дана вјетар у слабљењу.
Максимална температура ваздуха од 15 на истоку до 22 степена Целзијусова на сјеверу и западу, у вишим предјелима од 12.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос је претежно сунчано у већини предјела и свјеже. Око ријека и по котлинама и даље има магле.
Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је јутрос нешто више облака било у источним и сјевероисточним подручјима.
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