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Јутро донијело свјежину, а ево шта кажу метеоролози за остатак дана

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17.10.2026 09:07

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Фото: Pexels/Christina & Peter

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано, а на истоку промјенљиво облачно, мјестимично је могућа врло слаба киша.

Увече претежно облачно у већини крајева, без падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб, промјенљив или сјеверних смјерова. У Херцеговини током јутра умјерена до појачана бура. У наставку дана вјетар у слабљењу.

Максимална температура ваздуха од 15 на истоку до 22 степена Целзијусова на сјеверу и западу, у вишим предјелима од 12.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос је претежно сунчано у већини предјела и свјеже. Око ријека и по котлинама и даље има магле.

Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је јутрос нешто више облака било у источним и сјевероисточним подручјима.

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