Какав преокрет: Био је НБА звијезда и милионер, а сада је обукао полицијску униформу

Аутор:АТВ редакција
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Бивша НБА звијезда Амаре Стодемајер направио је неочекиван заокрет у каријери.
Након што је током кошаркашке каријере зарадио више од 160 милиона долара и постао један од најпознатијих играча своје генерације, остварио је сан из дјетињства и постао полицајац у Мајамију.
Четрдесеттрогодишњи Стодемајер завршио је полицијску академију при колеџу Мајами-Дејд, након готово 11 мјесеци захтјевне обуке. Сада ће радити у полицијској служби школа округа Мајами-Дејд на Флориди.
Некадашњи кошаркаш вијест је подијелио након свечане додјеле диплома, на којој је добио и посебно признање – награду Харија „Коуча“ Еверета за допринос успјеху програма академије.
– То је нешто што сам желио да радим још од дјетињства – рекао је Стодемајер за магазин „Спортс Илустрејтед“.
Присјетио се школских дана, када су ученике питали шта желе да буду када одрасту. Његов одговор тада је био полицајац, а данас је тај сан постао стварност.
Одлука није дошла случајно. Полицијски позив дубоко је укоријењен у његовој породици: стриц му је био капетан, други члан породице радио је као замјеник, рођак је такође капетан, док му сестра похађа полицијску академију.
– То је, практично, породична традиција – објаснио је бивши кошаркаш.
Иако је током 14 сезона у НБА лиги био навикнут на врхунске физичке напоре, Стодемајер признаје да га је полицијска академија ставила пред другачије изазове.
Објаснио је да је обука била физички веома захтјевна, посебно због трчања на дуже дистанце, бројних склекова, чучњева и других вјежби. За разлику од кошарке, у којој се често трчи на краћим дионицама, полицијска обука захтијевала је знатно више издржљивости.
Нагласио је и да није тражио посебан третман због своје славне спортске каријере, већ је све задатке пролазио заједно са осталим полазницима.
Његова супруга испрва је имала одређене резерве према одлуци да се посвети полицијском послу, првенствено због ризика које та професија носи.
Стодемајер, међутим, сматра да одговарајућа обука, познавање процедура и професионалан приступ могу допринијети сигурности полицијских службеника.
Посебно га привлачи могућност да буде у контакту са младима и помогне им да изаберу прави пут.
– Прије свега, наш посао је да штитимо заједницу и служимо људима – поручио је, објашњавајући шта га је привукло новој професији.
И поред великих спортских успјеха и богатства које је стекао, Стодемајер је одлучио да оствари жељу коју носи још из дјетињства.
Његова прича показује да нови животни изазови не морају бити везани за оно по чему је неко постао познат.
(Аваз)
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