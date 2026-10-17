Хиљаде људи годишње доживе срчани застој: Три корака могу спасити живот

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској више од 9.000 људи годишње доживи срчани застој ван болнице, а њихово преживљавање у великој мјери зависи од брзе реакције људи из непосредне околине, упозорава Хрватско друштво за реаниматологију Хрватског љекарског збора поводом Свјетског дана оживљавања.
Након срчаног застоја мозак може преживјети само три до пет минута без кисеоника, што је знатно краће од времена потребног за долазак хитне медицинске помоћи. Зато правовремено започета реанимација може бити пресудна за преживљавање и спречавање тешких посљедица недостатка кисеоника.
Срчани застој настаје када срце изненада престане ефикасно да пумпа крв, због чега мозак и други витални органи остају без кисеоника. Особа губи свијест и не дише нормално, а без хитне помоћи изгледи за преживљавање брзо се смањују.
Стручњаци истичу да основне поступке оживљавања могу научити и особе без медицинског образовања те да је најважније реаговати одмах, умјесто чекати долазак хитне помоћи.
Хрватско друштво за реаниматологију подсјећа на три основна корака оживљавања – провјеру стања особе којој је потребна помоћ, позивање помоћи и масажу срца.
Ако особа не реагује и не дише нормално, потребно је одмах позвати број 112 или 194 и започети масажу срца. Обје руке постављају се на средину грудног коша, а притисци се изводе дубином од пет до шест центиметара, брзином од 100 до 120 у минути.
Ако је доступан аутоматски вањски дефибрилатор (АВД), потребно га је укључити и слиједити гласовна упутства. Масажу срца треба наставити до доласка хитне медицинске помоћи или поступати према упутствима диспечера.
Свјетски дан оживљавања обиљежава се 16. октобра. Европска иницијатива покренута је 2013. године, а 2018. прерасла је у глобалну јавноздравствену кампању, преноси Индекс
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