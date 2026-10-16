Лукић: Подршка младима да на савремен начин прикажу традицију

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Директор "Службеног гласника Републике Српске" Милош Лукић отворио је у Бањалуци изложбу радова насталих у оквиру графичког конкурса "Ђурађ Љубавић" о теми "Крсна слава", истакавши да је циљ конкурса да подстакне младе ствараоце да кроз савремене форме изражавања истражују и приказују традицију и насљеђе овог простора.
Лукић је рекао да је конкурс намијењен студентима поријеклом из Републике Српске, те да има посебан значај у очувању и афирмацији културне традиције.
"Теме које бирамо на конкурсу тичу се наше традиције и културе, а велико ми је задовољство јер биљежимо све већу заинтересованост за учешће. Ове године се пријавило 25 студената са више од 30 радова", рекао је Лукић новинарима.
Он је навео да су за три најбоља рада додијељене и новчане награде, у износу од 3.000, 2.000 и 1.500 КМ, што је показатељ да јавне институције дају подршку студентима.
Предсједник комисије за избор најбољих радова Ирена Медар Тањга рекла је да су на конкурсу учестовали студенти свих академских праваца, не само умјетничких смјерова.
Она је навела да је при оцјељивању било важно да рад има добар и креативан спој традиције и елемената који симболишу крсну славу, уз добар графички израз.
"Одушевљена сам приступом аутора теми и да су сви радови ухватили нит елемента нематеријалног и културног насљеђа", рекла је Тањга.
Она сматра да је овај конкурс добар примјер како институције могу на занимљив и специфичан начин да шире свијест о значају културног насљеђа.
Прво мјесто на конкурсу освојила је Маја Грабовица, студент четврте године сликарства на Академији умјетности Универзитета у Бањалуци, која је истакла значај тема које говоре о култури народа, а које се могу приказати на различите начине.
"Ломљење чеснице на четири дијела ме асоцирало да то можемо приказати у облику пузле, која се спаја и чини једну цјелину. Тако можемо да његујемо традицију и обичаје, али и дружимо међусобно", рекла је Грабовица.
Друго и треће мјесто освојили су Андреја Гатарић и Јована Ђекић.
Конкурс је организован под покровитељством предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.
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