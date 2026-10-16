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Бројке су забрињавајуће: Ево колико времена потрошимо на секс током живота

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16.10.2026 21:16

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Жена и мушкарац леже у кревету.
Фото: Pexels/cottonbro studio

Ново истраживање које је спровео „Рибок“ показало је да људи током живота не проведу много времена у сексуалним односима.

Фитнес бренд желио је да сазна колико времена људи посвећују овој физичкој активности током живота. У сарадњи са истраживачком агенцијом „Censuswide“, „Рибок“ је анализирао податке из девет земаља и открио да људи у просјеку проведу 0,45 одсто живота, односно 117 дана, у сексуалним односима, пише „Complex“.

Иако би се могло помислити да већи број сексуалних односа позитивно утиче на људе, резултати истраживања нису показали такву повезаност. Наиме, није утврђена корелација између среће и учесталости сексуалних односа, а они који су чешће имали секс нису пријавили већи степен задовољства.

Осим што током живота не проводе много времена у сексуалним односима, људи немају ни велики број сексуалних партнера. Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести, већина мушкараца током живота има у просјеку шест партнерки, док жене у просјеку имају четири партнера.

Међу онима који су током живота имали 15 или више сексуалних партнера, удио мушкараца износи нешто више од 20 одсто, док је код жена тај проценат око 10 одсто.

Према резултатима поменутог истраживања, до 71. године живота људи ће у просјеку провести свега 117 дана у сексуалним односима.

Занимљиво је да ћемо током живота више времена посветити вјежбању него сексу. Према истој студији, људи у просјеку проведу чак 180 дана тренирајући, што је знатно више времена него што га посвете интимним тренуцима, преноси Супер жена

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Тагови :

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интимни односи

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