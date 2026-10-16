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Снага вјере и молитве у најтежим искушењима: Сутрашњи празник носи поруку наде и истрајности

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16.10.2026 21:09

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Фото: pexels/Plato Terentev

Српска православна црква и њени вјерници сутра, у суботу, 17. октобра, обиљежавају Светог свештеномученика Јеротеја Атинског, ученика апостола Павла и епископа који је живот посветио ширењу хришћанске вјере.

Његов спомен слави се 4. октобра по јулијанском, односно 17. октобра по грађанском календару.

Истог дана црква се сјећа и Светог Стефана Штиљановића и његове супруге Јелене, због чега овај датум има посебно мјесто и у српском духовном наслеђу.

Ко је био Свети Јеротеј Атински

Према црквеном предању, Јеротеј је припадао кругу учених Атињана и био повезан са Светим Дионисијем Ареопагитом. Хришћанску вјеру примио је од апостола Павла, који га је потом поставио за епископа Атине. Његово житије говори о проповиједању Јеванђеља и посвећености људима које је приводио хришћанству.

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У Охридском прологу наводи се и да је, у вријеме Успења Пресвете Богородице, дошао у Јерусалим и учествовао у њеном погребу. Предање посебно истиче његово појање, које је дубоко дирнуло окупљене вјернике.

Јеротеј је, према житију, завршио живот мученички, због своје вјере у Христа, па га црква прославља као свештеномученика. Његов живот остао је примјер истрајности у вјери и преданости служењу другима.

Обичаји, пост и обиљежавање празника

За Светог Јеротеја Атинског нема поуздано потврђеног, општеприхваћеног српског народног обичаја који би подразумијевао посебан обред, одређено јело или забрану кућних послова. Зато тврдње да се на овај датум обавезно нешто мора урадити ради среће или избегавати због несреће не треба представљати као црквено правило.

Вјерници овај дан могу да посвете молитви, одласку на богослужење тамо гдје се оно служи и сјећању на светитеља. Паљење свеће и молитва за ближње дио су уобичајене православне побожности, а помоћ некоме коме је потребна примјерен је начин да се празник обиљежи дијелом.

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Свети Јеротеј у календару није означен црвеним словом. Ове године његов спомен пада у суботу, изван вишедневних постова, па 17. октобар 2026. није општи посни дан. Посебно правило може да важи за вернике који се припремају за причешће или посте према савјету свог свештеника.

Овај датум уједно је прилика за сјећање на Светог Стефана и Јелену Штиљановић, који се такође прослављају 17. октобра. Стефанове мошти дуго су чуване у манастиру Шишатовцу, а током Другог свјетског рата пренијете су у београдску Саборну цркву.

Обиљежавање овог дана зато не захтијева раскошну трпезу нити посебан ритуал. Његов смисао вјерници могу да пронађу у молитви, пажњи према ближњима и упознавању живота светитеља чије име стоји у календару.

(Она.рс)

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Тагови :

светац

вјера

обичаји

Црква

Српска православна црква

Свети свештеномученик Јеротеј Атински

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