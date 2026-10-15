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Одгони све зле силе: Изговорите ову молитву за спас дома

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15.10.2026 07:13

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Српска православна црква
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Кипријан је био досељен из Картагене у Антиохију, гдје је живјела Јустина са својим родитељима, Едесијем и Клеодонијом.

Едесије бјеше жрец идолски и цијели дом његов незнабожачки. Но када Јустина ходећи по црквама хришћанским позна вјеру праву, она обрати и оца и мајку Христу Господу. И све троје примише крштење од Оптата епископа.

Кипријан пак бјеше волх, имаше везе са дусима нечистим и гаташе. Неки развратни младић Аглаид незнабожац хтједе пошто-пошто прелестити Свету Јустину, јер се занесе љепотом њеном, па како га светица одсудно одби, он потражи помоћ код Кипријана.

Кипријан навођаше зле духове, једне за другим, на Јустину, да би у њој распалили страст нечисту за Аглаидом, но не успје у томе ништа, јер Света Јустина крсним знамењем и молитвом Богу одгоњаше од себе духове злобе. Тада Кипријан позна силу крста, и сам се крсти, и временом постаде презвитер и епископ.

Озлобљени незнабошци оптужише њега и Јустину, и обоје бјеху предати суду у Дамаску, поком мучени и посјечени у Никомидији крајем трећег вијека.

Молитва против враџбина

На данашњи дан, вјерује се, треба изговорити молитву против враџбина Светог Кипријана:

"Ти који обитаваш у безграничној свјетлости и неприступној грмљавини, Тебе гледају хиљаде Сила и милијарде Светих Ангела и Архангела. Сада Ти се, пак, молим и преклињем Те Боже наш, да моја молитва пред Тобом, Боже и Господе Милости, буде као жртва благоугодна Теби.

Сваки човјек који има духа нечастивог да се сасвим очисти са цијелим домом својим. Ако је везан враџбином или злим дјелима или магијом или је спутан од седамдесет и двије клетве зависти и омађијан и носи у себи триста шездесет и пет ријечи враџбине, које су на штету и пропаст слугу Божијих (име) са свим домовима њиховим.

Гдје год се прочита ова усрдна молитва моја пред Благодаћу Твојом, одмах да се ослободи сав народ и мјесто од сваког гњева и болести и сваке свезе враџбина и бајања и магије, сваког урока и злог језика, пакости, немара и љености, разузданости, неразборитости, слабости и безнађа, сваке неправде и сваке заблуде или преваре, или препреке долазеће од ђавола, као и слуге Божије (име) са свим домовима својим. И да буду разрешени и избављени у име Оца и Сина и Светога Духа. Амин."

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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