Logo

Додик: Противници су потцијенили Србе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 07:49

Коментари:

2
Додик: Противници су потцијенили Србе
Фото: АТV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је тајна одличног резултата СНСД-а на изборима БиХ и Републици Српској у томе што никада нису покушали да преваре свој народ и што су противници потцијенили Србе.

"Нудили смо оно што можемо да испунимо, а не оно што лијепо звучи. И народ је то препознао", рекао је Додик за Ало.

Он је указао да се СНСД не стиди своје борбе и да је радио док су други обилазили стране амбасаде и чекали да им неко споља реже политички живот.

"Градили смо, преговарали, тукли се тамо гдје треба и попуштали тамо гдје мора. Народ то види и народ то награђује", рекао је Додик.

Указао је и да су противници потцијенили Србе, односно мислили су да је довољно да га мрзе и да ће народ у томе да их прати.

"Народ не мрзи. Народ бира. И изабрао је поново, убједљиво, јасно", нагласио је Додик.

Зато је, каже ова побједа и слична оној од прије двадесет година и то не само по бројкама него и по томе што је СНСД показао да је српска самосвијест јача од сваке кампање, сваке подвале и сваке стране интервенције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Срби

Коментари (2)

Више из рубрике

Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске

Република Српска

Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске

12 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио велике промјене и смјене

12 ч

10
Бранко Блануша СДС састанак и сједница странке

Република Српска

СДС Бијељина пита Бранка Бланушу: Ко је крив за Бањалуку? СИГУРНОООООООО

12 ч

2
Да ли је реално очекивати јединство српских странака?

Република Српска

Да ли је реално очекивати јединство српских странака?

14 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Чопор паса литалица напао мајку са двоје дјеце испред вртића

10

09

Хоће ли бити стабилизације цијена горива? Економиста дао одговор возачима

10

02

Хапшење у Теслићу: Дуговао 9.600 КМ, возио нерегистрован форд, пронађен џоинт

10

01

ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

09

47

Позната пјевачица открила да је живјела са мајмуном: Водила га чак и на наступе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима