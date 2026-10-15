Додик: Противници су потцијенили Србе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је тајна одличног резултата СНСД-а на изборима БиХ и Републици Српској у томе што никада нису покушали да преваре свој народ и што су противници потцијенили Србе.
"Нудили смо оно што можемо да испунимо, а не оно што лијепо звучи. И народ је то препознао", рекао је Додик за Ало.
Он је указао да се СНСД не стиди своје борбе и да је радио док су други обилазили стране амбасаде и чекали да им неко споља реже политички живот.
"Градили смо, преговарали, тукли се тамо гдје треба и попуштали тамо гдје мора. Народ то види и народ то награђује", рекао је Додик.
Указао је и да су противници потцијенили Србе, односно мислили су да је довољно да га мрзе и да ће народ у томе да их прати.
"Народ не мрзи. Народ бира. И изабрао је поново, убједљиво, јасно", нагласио је Додик.
Зато је, каже ова побједа и слична оној од прије двадесет година и то не само по бројкама него и по томе што је СНСД показао да је српска самосвијест јача од сваке кампање, сваке подвале и сваке стране интервенције.
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