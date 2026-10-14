Додик најавио велике промјене и смјене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је значајне промјене у функционисању институција и јавног сектора Републике Српске, укључујући смјене одговорних за заустављање важних пројеката, измјене законодавства и оштрију борбу против корупције и наркотика.
Говорећи о реконструкцијама, Додик поручује да се мора продрмати све.
"Јавни утисак је овдје зграде Владе, гдје људи због нечијег понашања имају одређен анимозитет. Увијек је анимозитет према власти. Али, неко је ново вријеме у којем свако ко ради у тој Влади мора показати да је народни човјек, а не да је ту што је лијеп. Мало је њих дошло зато што су стручњаци. Многи су запослени овако или онако. Вратите то народу својим приступом, односом. Ту има значајан број вишкова које морамо ријешити што је прије могуће. Морамо имати већу одговорност, увести млађих људи са новом енергијом. Они који дуго раде у администрацији постану заробљени од њих и њихових поимања. Све се мора продрмати. Не можете бити начелник одјељења негдје у Влади, а не отићи на терен да видите шта је реалан живот. То пустите неком другом", рекао је Додик.
Говорећи о изборном резултату СНСД-а, Додик је поручио да га не доживљава искључиво као израз подршке грађана владајућој странци, већ и као посљедицу разочарања политичким противницима.
"Читам много ствари из тога. Не мислим да је ово била само захвалност нама. Било је веће разочарење овима другима, који су такви какви су. Треће је додатна обавеза, изволите. Ми ћемо томе приступити са повећаним нивоом обавеза. Знам да ћемо реконструисати многе системе. Да ћемо ући у то да уведемо нову енергију, нову врсту одговорности", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, изборни резултат представља додатну обавезу да се у рад институција уведу нова енергија и већи степен одговорности.
"Знам да ћемо реконструисати многе системе, да ћемо увести нову енергију, нову врсту одговорности", поручио је Додик.
Посебно је нагласио да више неће бити толерисано одуговлачење реализације великих инфраструктурних и енергетских пројеката, поготово у ситуацијама када је новац за њихову изградњу већ обезбијеђен.
"Многе ствари не смију више да стоје ни због чега. Гдје се утврди да стоји због директора или групе људи, они морају да оду. Не можемо гледати мјесецима млатарање око имовинских односа да би стајао аутопут, електрана ово или оно. У условима обезбијеђеног новца стално имамо проблем са том причом", поручио је Додик.
Као један од највећих проблема навео је споро рјешавање имовинско-правних односа, због којих, како каже, годинама може бити блокирана изградња ауто-путева и електрана.
Због тога је најавио припрему нових законских рјешења која би требало значајно да убрзају ове поступке.
"Поново треба вратити принцип кад смо градили аутопут за Градишку. Ово је траса, утврђена је на парламенту. Нађу се двојица људи који то оспоравају и зауставе читав пројекат. То се не смије више дешавати. Морамо донијети закон у којем ћемо рећи да, постоје они који су незадовољни, држава може то да плати. Држава је за сво изузимање земљишта и имовине плаћала реалну комерцијалну цијену. Нисмо хтјели да правимо људе сиромашним. На трасама аутопута, рецимо тамо према Прњавору, људи су нам долазили масовно и молили да усмјеримо трасу преко њихових кућа и имања, јер се плаћало да су они могли да оду на урбанији дио града, да купе кући и да им остане новца.", нагласио је Додик за РТРС.
Додик је најавио и мјере чији је циљ сузбијање корупције у институцијама, истичући да се мора промијенити негативна перцепција јавности о раду администрације.
"Морамо разбити јавни осјећај о корумпираној администрацији. Већ је у припреми један облика плана контроле у коме јавно поговарање можда ће бити довољно да се неко дисквалификује. Али то значи и сарадњу свих људи", рекао је Додик.
Ипак, нагласио је да борба против корупције захтијева и сарадњу грађана, који би, умјесто изношења оптужби без конкретних доказа, требало да пријављују сумњиве радње надлежним органима.
"Не можете само да причате, а да нам не дођете. Ми кад кажемо ко је узео неки новац, хоћеш ли пријавити полицији, каже нећу. Па шта хоћеш од мене?", упитао је Додик.
Предсједник СНСД-а најавио је и интензивирање активности на сузбијању трговине наркотицима, о чему је, како је открио, већ разговарао са министром унутрашњих послова.
"Обавио сам разговор са министром полиције. Морамо појачати систем борбе против наркотика и промета наркотика. То гледамо као несумњиво зло које односи здрав живот за многе људе", закључио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
48 мин0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
08
22
02
21
51
21
42
Тренутно на програму
19:55
Временска прогноза
временска прогноза
20:00
Бинго, Лутрија Србије
бинго
20:30
Без плана
информативно политички
21:09
Битно
информативно политички
22:20
Умјетност злочина ЕП02 ЕП04 (12+)
серијски програм
23:10
Планински доктор С11 ЕП02 (12+, Р)
серијски програм