Огласила се породица младића којег је растргао тигар у зоолошком врту: "Годинама смо се борили"

Аутор:АТВ редакција
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Породица младића којег је усмртио тигар након што је ушао у његов ограђени простор у парку за дивље животиње одала му је почаст, описујући га као бистрог, топлог и шармантног младића.
Вилијам Чепмен (William Chapman), стар 23 године, посјетио је у суботу, 10. октобра, Парк дивљих животиња Јоркшир (Yorkshire Wildlife Park), у близини Донкастера, гдје га је напао тигар након што је ушао у простор у којем су смјештене животиње. Његова смрт констатована је на лицу мјеста.
У саопштењу породице наведено је да је Чепмен годинама патио од озбиљних психичких проблема и да су му били прописани снажни лијекови, преноси Би-Би-Си.
"На мртвозорнику је да утврди какву су улогу ти фактори имали у његовој смрти. Молимо све да поштују тај процес", поручила је породица.
Градско вијеће Донкастера покренуло је истрагу о здравственим и безбједносним околностима Чепменове смрти. Парк је и даље затворен, а датум поновног отварања још није потврђен.
"Вилијам је био бистар, топао и шармантан младић којег је његова породица неизмерно вољела, а и он је волио њих", наведено је у саопштењу објављеном у уторак увече, 13. октобра.
Породица је затражила и поштовање приватности, истичући да им објављивање и ширење дубоко узнемирујућих снимака наноси огромну бол у изузетно тешком тренутку.
"Породица је потпуно схрвана губитком и тешко се носи са свим што се догодило", наводи се у саопштењу.
"Надамо се да ће надлежни органи учинити све што је у њиховој моћи како би утврдили зашто је наш невјероватни син учинио то што је учинио", поручили су чланови породице.
Један од свједока фотографисао је тигра свега неколико минута прије трагедије.
Портпарол полиције Јужног Јоркшира саопштио је да Чепменовој породици подршку пружају посебно обучени полицијски службеници.
Истрага о смрти младића требало би да почне у четвртак пред надлежним судом у Донкастеру.
Снимак трагичног догађаја масовно се ширио друштвеним мрежама, а у уторак увече објавио га је и амерички предсједник Доналд Трамп.
Из Даунинг стрита (Downing Street) поручено је да јавност треба да поштује жељу породице да се снимак не дијели, али су одбили да коментаришу Трампову одлуку да га објави.
"Мислим да је породица сасвим јасно изнијела свој став. Наравно, ми тај став поштујемо", изјавио је званични портпарол британског премијера.
"Нећу коментарисати предсједникове профиле на друштвеним мрежама. Он има портпарола који може говорити о томе", додао је.
Градоначелник Јужног Јоркшира Оливер Копард (Oliver Coppard) такође је осудио ширење узнемирујућих снимака.
Он је навео да је његова канцеларија у уторак била у контакту са Чепменовом породицом, чији чланови трпе додатну бол због чињенице да се снимци и фотографије његове смрти дијеле на интернету.
Копард је позвао јавност да се уздржи од нагађања о околностима трагедије.
"Таква нагађања само додатно продубљују бол коју трпи породица господина Чепмена. Одговори ће доћи с временом", поручио је.
Трагедија се догодила у суботу, нешто послије 13.30 часова по британском љетњем времену, након чега су посјетиоци евакуисани, а парк затворен.
Један од свједока испричао је да је видио Чепмена са слушалицама на ушима како шета у близини ограђеног простора, прије него што је ушао унутра.
Снимак мобилним телефоном, за који се вјерује да га је направио сам Чепмен, наизглед приказује унутрашњост ограђеног простора и његово приближавање тигру преко травнате површине.
Чепмен се као дијете појавио у неколико телевизијских емисија, а похађао је и Школу сценских умјетности Џеки Палмер (Jackie Palmer Stage School) у Хај Вајкому.
Из те школе су се у уторак опростили од некадашњег ученика.
"Било нам је задовољство да гледамо како Вилијам одраста, и као особа и као извођач, током времена које је провео с нама", навели су.
"Била је привилегија бити дио његовог животног пута и сви који су имали задовољство да га познају памтиће га с великом љубављу", поручили су из школе.
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