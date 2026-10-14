Саша Мицев из БиХ осуђен на пет година затвора у САД-у: Покушао купити ракете из Сјеверне Кореје

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Босне и Херцеговине Саша Мицев (43) осуђен је пред Савезним судом у Новом Мексику на пет година затвора након што је признао кривицу за кршење америчких закона о контроли извоза и међународних санкција против Сјеверне Кореје
.Према судским документима, Мицев, којег америчко правосуђе означава као међународног трговца оружјем, учествовао је у завјери и покушају посредовања у куповини преносивих система противваздушне одбране (МАНПАДС), конкретно преносивих ракета земља–ваздух СА-18 „Игла“.
Оружје је покушао да набави из Сјеверне Кореје без дозвола Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАК) при Министарству финансија САД, саопштено је из Министарства правде САД.
Мицев је током 2020. године у више наврата преговарао о илегалној набавци система „Игла“, прибављао цјеновнике, припремао фалсификовану документацију и настојао да обезбиједи оружје директно из Сјеверне Кореје, иако је знао да су такве трансакције изричито забрањене америчким и међународним правом.
Кључни дио операције одиграо се крајем 2020. године, када су Мицев и његов саучесник отпутовали у Анкару како би се састали са посредницима и довршили куповину ракета.
Међутим, до реализације посла није дошло јер је трансакција пропала након спора са сјевернокорејском страном око коначне цијене.
„Америчке санкције значе веома мало ако се они који их свјесно заобилазе не суоче са посљедицама. Овај оптужени је помогао у спровођењу међународне пословне шеме која је забрањена законима САД, а ова пресуда га позива на одговорност за његову улогу“, изјавио је први помоћник савезног тужиоца за Дистрикт Нови Мексико Рајан Елисон.
Мицев је пред судом формално признао кривицу за кршење Закона о међународним ванредним економским овлашћењима (ИЕЕПА) и прописа о санкцијама Сјеверној Кореји.
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