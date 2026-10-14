Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар ставља мађарску дјецу на милост и немилост родног лобија да би испунио захтјеве Брисела, изјавио је предсједник опозиционе странке Фидес Виктор Орбан.
"Странка Тиса је преправила мађарски Закон о заштити дјеце. Амандман се односи на проширење права ЛГБТ организација и слабљење мађарских правила о заштити дјеце", објавио је Орбан на "Иксу".
Орбан је додао да је претходна влада, коју је он предводио, увела најбољи закон о заштити дјеце у Европи.
"Тиса га сада прерађује да би служио интересима ЛГБТ организација и педофила. Заобилазећи родитеље, дозвољавају повратак родне пропаганде у мађарске школе и вртиће", навео је бивши мађарски премијер.
Он је додао да је Тисин потез дубоко недемократски и подсјетио да је на референдуму о заштити дјеце 2022. године 3,5 милиона Мађара рекло "не" родној пропаганди.
"Тисина влада сада игнорише њихову вољу", закључио је Орбан.
Мађарски парламент јуче је усвојио амандман на Закон о заштити дјеце из 2021. године, којим се уклањају одредбе о забрани представљања или промовисања сексуалне и родне разноликости у материјалу намијењеном малољетницима.
Амандман је усвојен са 139 гласова "за" и 51 "против", преноси Срна.
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