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Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

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14.10.2026 17:46

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Мађарски премијер Петер Мађар ставља мађарску дјецу на милост и немилост родног лобија да би испунио захтјеве Брисела, изјавио је предсједник опозиционе странке Фидес Виктор Орбан.

"Странка Тиса је преправила мађарски Закон о заштити дјеце. Амандман се односи на проширење права ЛГБТ организација и слабљење мађарских правила о заштити дјеце", објавио је Орбан на "Иксу".

Орбан је додао да је претходна влада, коју је он предводио, увела најбољи закон о заштити дјеце у Европи.

"Тиса га сада прерађује да би служио интересима ЛГБТ организација и педофила. Заобилазећи родитеље, дозвољавају повратак родне пропаганде у мађарске школе и вртиће", навео је бивши мађарски премијер.

Он је додао да је Тисин потез дубоко недемократски и подсјетио да је на референдуму о заштити дјеце 2022. године 3,5 милиона Мађара рекло "не" родној пропаганди.

"Тисина влада сада игнорише њихову вољу", закључио је Орбан.

Мађарски парламент јуче је усвојио амандман на Закон о заштити дјеце из 2021. године, којим се уклањају одредбе о забрани представљања или промовисања сексуалне и родне разноликости у материјалу намијењеном малољетницима.

Амандман је усвојен са 139 гласова "за" и 51 "против", преноси Срна.

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Тагови :

Мађарска

Виктор Орбан

Петер Мађар

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