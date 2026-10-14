Малу Цану изуједао пас

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачицу Светлану Бајић познатију као Мала Цана изједао је пас, а снимак повреда подијелила је са медијима.
Курир је у посједу снимка на којем се виде повреде пјевачице. Она је пуна подлива и ожиљака.
Цана је медијима постала најпознатија по вези са пјевачем Андријом Мандићем, а посебно по стварима које су се издешавала након његове смрти.
Сцена
Букти породични рат Мале Цане и кћерке Андрије Бајића: "Опроштаја нема"
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