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Малу Цану изуједао пас

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14.10.2026 17:58

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Малу Цану изуједао пас
Фото: Youtube/Republika hronika

Пјевачицу Светлану Бајић познатију као Мала Цана изједао је пас, а снимак повреда подијелила је са медијима.

Курир је у посједу снимка на којем се виде повреде пјевачице. Она је пуна подлива и ожиљака.

Цана је медијима постала најпознатија по вези са пјевачем Андријом Мандићем, а посебно по стварима које су се издешавала након његове смрти.

Мала Цана

Сцена

Букти породични рат Мале Цане и кћерке Андрије Бајића: "Опроштаја нема"

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Тагови :

Мала Цана

напад пса

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