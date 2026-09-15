Букти породични рат Мале Цане и кћерке Андрије Бајића: "Опроштаја нема"

Аутор:АТВ редакција
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Породични сукоб који већ годинама траје далеко од очију јавности добио је нови наставак након што је Мала Цана одлучила јавно говорити о несугласицама с кћерком свог покојног супруга Андрије Бајића.
Пјевачица је, како наводи, примијетила да Милица Бајић Герић прати њен пријенос уживо на друштвеним мрежама, након чега је одлучила реаговати.
На свом Инстаграм профилу објавила је снимак екрана пријеноса на којем се види име најстарије кћерке свог преминулог супруга.
Мала Цана потом је упутила оштру поруку Милици, поручивши јој да, уколико је занима њен живот, може директно разговарати с њом.
"Е Мицика, Мицика. Пратиоци у мом лајву и мом животу. Неког не занима ништа, а неко гледа ли гледа. Поштована Милице Бајић Герић, најстарија Андријина кћерко, ако те већ нешто занима у мом даљем животу, позови лијепо и питај", истакла је Мала Цана.
Додала је да се, како тврди, прошлост не може ријешити на такав начин те изнијела тешке оптужбе на рачун породице покојног супруга.
Сцена
Пјевачица се развела, па остала да живи са супругом
"Овако се гријеси не рјешавају, грижа савјести и све шта сте радили са мном и мојим Андријом. Ви и ваши животи ме не занимају јер сте показале своје право лице", додала је.
Мала Цана поручила је и да би Милица требала гледати властити живот, а посебно је нагласила да нема намјеру опростити оно што јој замјера.
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