Алармантно упозорење: Ове урме садрже отровну буђ, провјерите свој дом

Аутор:АТВ редакција
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Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа „Свјежа урма са коштицом МАЗАФАТИ”, 500г, најбоље употријебити до: 15.05.2027. ЛОТ: 202510216601 ЕАН код: 3858893 922421, због повећаног броја буђи у производу.
Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и утврђивању поступака у областима безбједности хране.
Конзумирање хране с већом количином буђи представља озбиљан ризик по здравље због отровних супстанци и микроорганизама који се налазе у њој и око ње.
Микотоксини: Многе врсте буђи производе невидљиве, токсичне хемијске спојеве зване микотоксини (попут афлатоксина). Ови токсини могу изазвати акутна тровања, мучнину и пролив, док дуготрајно излагање може тешко оштетити јетру, бубреге и повећати ризик од појаве карцинома.
Дубоко продирање у храну: Оно што видите на површини хране је само видљиви дио (споре). Буђ пушта невидљиве „коријене” (хифе) дубоко у унутрашњост намирнице, што значи да уклањање само површинског дијела поквареног слоја не чини храну безбједном.
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Бактерије у пратњи: На мјестима гдје се развила буђ често се паралелно развијају и опасне бактерије (попут салмонеле или ешерихије коли), јер је ткиво хране већ нарушено.
Алергијске реакције и респираторни проблеми: Удисање или гутање спора буђи може изазвати снажне алергијске реакције, осип, јак напад астме или опасне респираторне инфекције, нарочито код дјеце, старијих особа и имунокомпромитованих пацијената.
Детаљи о производу и повраћају производа доступни су на веб-страници субјекта: https://marjan-voce.hr/pretraga/?search_q=obavijest&search_content=cms
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