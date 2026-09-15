Logo

Алармантно упозорење: Ове урме садрже отровну буђ, провјерите свој дом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 09:48

Коментари:

0
Урме датуље
Фото: Pexel/ Ahmed

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа „Свјежа урма са коштицом МАЗАФАТИ”, 500г, најбоље употријебити до: 15.05.2027. ЛОТ: 202510216601 ЕАН код: 3858893 922421, због повећаног броја буђи у производу.

Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и утврђивању поступака у областима безбједности хране.

Зашто је буђ на храни потенцијални проблем?

Конзумирање хране с већом количином буђи представља озбиљан ризик по здравље због отровних супстанци и микроорганизама који се налазе у њој и око ње.

Микотоксини: Многе врсте буђи производе невидљиве, токсичне хемијске спојеве зване микотоксини (попут афлатоксина). Ови токсини могу изазвати акутна тровања, мучнину и пролив, док дуготрајно излагање може тешко оштетити јетру, бубреге и повећати ризик од појаве карцинома.

Дубоко продирање у храну: Оно што видите на површини хране је само видљиви дио (споре). Буђ пушта невидљиве „коријене” (хифе) дубоко у унутрашњост намирнице, што значи да уклањање само површинског дијела поквареног слоја не чини храну безбједном.

полиција хрватска

Регион

Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

Бактерије у пратњи: На мјестима гдје се развила буђ често се паралелно развијају и опасне бактерије (попут салмонеле или ешерихије коли), јер је ткиво хране већ нарушено.

Алергијске реакције и респираторни проблеми: Удисање или гутање спора буђи може изазвати снажне алергијске реакције, осип, јак напад астме или опасне респираторне инфекције, нарочито код дјеце, старијих особа и имунокомпромитованих пацијената.

Детаљи о производу и повраћају производа доступни су на веб-страници субјекта: https://marjan-voce.hr/pretraga/?search_q=obavijest&search_content=cms

Подаци о производу

  • Земља поријекла: Иран
  • Увозник: Марјан воће, Трношчица 10, Дуго Село, Хрватска
  • Малопродаја: Еуроспин Хрватска, Зелена алеја 34, Вуковина

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урме

Повлачење са тржишта

Повлачење производа

економија

Коментари (0)

Прочитајте више

полиција Хрватска

Регион

Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

3 ч

0
На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина

Економија

На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина

3 ч

0
Манастир Вољача

Друштво

Вјерује се да вода код овог манастира лијечи

3 ч

0
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Наша тробојка данас се с поносом вијори

3 ч

0

Више из рубрике

На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина

Економија

На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина

3 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијене нафте и гаса на тржишту поново расту

3 ч

0
Паника око вјештачке интелигенције тресе берзе: Акције технолошких гиганата потонуле

Економија

Паника око вјештачке интелигенције тресе берзе: Акције технолошких гиганата потонуле

15 ч

0
Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

Економија

Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Бојић: Српски народ не треба ничије одобрење да говори о свом страдању

12

40

Стевандић: Српско јединство и култура не познају никакве границе

12

37

Министарство послало оштро упозорење: Судија се скинуо у танге пред дјевојчицама

12

36

Вучић: Слобода је највећа вриједност коју један народ може да има

12

35

Сусрет младих на мосту: Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима