На ком спрату се највише исплати да купите стан? Ово је златна средина

Аутор:АТВ редакција
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При куповини или изнајмљивању некретнине, квадратура и локација често воде главну ријеч, али спратност стана игра пресудну улогу у квалитету свакодневног живота и формирању цијене квадрата.
Станови у приземљу најчешће су јефтинији од остатка зграде и први су избор за специфичне категорије купаца, али носе и највеће компромисе када је ријеч о безбједности.
Предности: Апсолутна независност од лифта и степеница, што их чини идеалним за старије особе, особе са инвалидитетом, власнике кућних љубимаца и породице са малом дјецом. Евакуација у случају нужде је најбржа, а овакви станови љети остају пријатно хладни. Многе новоградње данас уз стан у приземљу нуде и припадајуће двориште.
Мане: Повећан ризик од провала, због чега су сигурносна врата, камере или решетке на прозорима неопходни. Приватност је угрожена уколико прозори гледају директно на улицу или тротоар. Присутан је виши ниво буке (улазна врата зграде, интерфон, пролазници), а зими су подови осјетно хладнији.
Први и други спрат традиционално се сматрају "премијум" позицијама у зградама старе градње, али и данас држе високу цијену јер нуде одличан баланс између доступности и мира.
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Предности: Безбједност је знатно већа него у приземљу, а приватност престаје да буде проблем. И даље нисте зависни од лифта, па кварови неће ометати вашу свакодневицу, ношење намирница или селидбу. Станови су са свих страна "ушушкани" сусједним становима, што обезбјеђује одличну топлотну изолацију и мање рачуне за гријање.
Мане: Бука и прашина са улице су и даље осјетни. Уколико зграда гледа на парк или прометну улицу са дрворедима, крошње дрвећа могу у потпуности заклонити поглед и блокирати природну свјетлост.
Како се пењете навише, улична врева полако нестаје, а стан постаје свјетлији и мирнији. Ови спратови су омиљени међу младим паровима и људима који траже бијег од градске буке.
Предности: Обиље природне свјетлости која визуелно повећава простор. Поглед је знатно шири и љепши. Бука од саобраћаја, прашина и издувни гасови драстично опадају, па је ваздух чистији, а комарци и инсекти ријеђе стижу до ових висина. Ризик од провала је минималан.
Мане: Апсолутна зависност од лифта. У случају квара, свакодневни изласци постају напоран физички тренинг, а уношење новог намјештаја ноћна мора. У љетњим мјесецима овакви станови се брже загријавају јер топлотни таласи иду навише.
Некада избјегавани у широком луку, станови на посљедњем спрату (посебно пентхауси у новоградњи) данас представљају статусни симбол, али захтјевају темељну проверу прије куповине
Предности: Загарантован мир, јер нема комшија изнад вас који би помјерали намештај, ходали у кломпама или скакали. Добијате најљепши панорамски поглед, максималну количину дневне светлости и потпуну изолованост од уличне вреве. Често долазе уз велике, простране терасе.
Мане: Кровна изолација је највећи ризик, уколико зграда није квалитетно изведена, суочићете се са прокишњавањем. Станови на врху су директно изложени сунцу љети и хладноћи зими, што доноси веће трошкове климатизације и гријања. Такође, у старијим зградама, притисак воде може бити осетно слабији него на нижим етажама.
Гледано из угла тржишта некретнина и универзалне практичности, други и трећи спрат убједљиво односе титулу најбољих позиција у свакој згради. Ови спратови представљају идеалну тачку пресјека свих кључних фактора, довољно су високо да пруже осјећај приватности, сигурности и изолованости од уличне буке и издувних гасова, а истовремено довољно ниско да свакодневни живот, ношење намирница или селидба не зависе од исправности лифта.
Станови на овим висинама су са свих страна "ушушкани" сусједним становима, што их чини енергетски најефикаснијим. Зими су природно топлији, а лети пријатнији, што директно смањује рачуне за гријање и климатизацију. Због ове савршене равнотеже између комфора, безбједности и економичности, квадрати на другом и трећем спрату најбрже проналазе купце, најлакше се издају и најдуже задржавају високу тржишну вредност.
(Блиц Бизнис/Курир)
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