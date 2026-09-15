Захарова: Српски народ представља један од најбољих примјера отпорности

Аутор:АТВ редакција
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Србију није могуће покорити силом, а српски народ представља један од најбољих примјера отпорности и способности да послије великих историјских искушења постане још јачи, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова на Међународног омладинском фестивалу који се одржава у Јекатеринбургу.
Она је подсјетила на оно кроз шта је Србија прошла током 20. вијека, истичући херојство српског народа у Првом и Другом свјетском рату.
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- Српски народ показао је огромно херојство и учинио много за нас и нашу земљу, да бисмо могли да опстанемо и наставимо да се боримо. Без српске подршке у Другом свјетском рату то не би било могуће - рекла је Захарова.
Она се осврнула и на бомбардовање Србије деведесетих година, наводећи да је у самом центру Европе бомбардована суверена земља и да је коришћена муниција са осиромашеним уранијумом.
Према њеним ријечима, посљедице таквих дејстава нису биле ограничене само на тренутак напада, већ су могле да погоде и будуће генерације.
- Све је то могло да доведе до уништења једног народа, али Србија је прошла кроз та искушења и постала јача. И што је најважније - Србију није могуће покорити силом - поручила је Захарова.
Она је оцијенила да се Србија сада суочава са другачијим искушењима и нагласила да је важно да им не подлегне.
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- Видјећемо шта ће Срби учинити. Ако не подлегну искушењима, остаће велики и у вијековима који долазе, као што су њихови преци својом снагом већ исписали странице историје - закључила је Захарова.
(sputniknews.com)
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