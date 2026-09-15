Пси могу, а дјеца не? Нови скандалозни тренд шокирао све туристичке рајеве

Аутор:АТВ редакција
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Након што је ресторан у Лесму изазвао велику расправу одлуком да обесхрабри долазак породица са дјецом млађом од седам година, прича је поново отворила много шире питање у Италији.
Ресторани нису једини, понуда намјењена искључиво одраслима појављује се у хотелима, бањама и туристичким мјестима, а у Венету се чак тражи расправа о законском регулисању такве праксе.
Случај ресторана Хостариа 2.0 у Лесму посљедњих је дана изазвао бурне реакције. Власник Алан Сампијетро уклонио је дјечије столице и дјечији јеловник, а на страници за резервације упозорава да локал није прилагођен дјеци млађој од седам година. Његов видео имао је два милиона прегледа, а у расправу се укључила и градоначелница Лесма Сара Досола.
Међутим, случај из Лесма није усамљен. Како је још овог љета писао италијански „Коријере дела Сера”, понуда само за старије све је присутнија у италијанском туризму, посебно у Венету.
Тренд је изазвао и политичке реакције. Лаура Бесио, регионална одборница Венета из странке „Браћа Италије” и бивша венецијанска званичница задужена за образовање, затражила је да се о ограничавању приступа дјеци почне расправљати и на законском нивоу.
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Бесио сматра парадоксалним да се Италија истовремено суочава са падом наталитета и демографском кризом, док се дјеца, према њеном мишљењу, све чешће гурају на руб јавног живота. Позвала се и на Конвенцију УН о правима дјетета и поручила да феномен хотела и угоститељских објеката без дјеце заслужује озбиљну расправу.
Слично размишља Марко Марсегља из италијанског Форума породица. Ситуацију је сажео реченицом која је привукла велику пажњу: „Пси су дозвољени, дјеца нису.”
Примјери не недостају. Један хотел у познатом термалном одредишту Абано своју понуду описује као одрасли-тинејџери, односно мјесто које прима госте од 13 година навише. Циљ је, наводе, да гостима омогуће мирно и опуштено окружење.
Хотели само за одрасле постоје и у Језолу. Представници туристичког сектора ипак упозоравају да још није ријеч о доминантном моделу, већ о нишном дијелу тржишта.
Данијеле Миното, представник хотелијера у Венецији, упоређује га са другим специјализованим туристичким понудама. Хотели се, на примјер, могу усмјерити на одређене групе гостију или бити „пет-фриендли”, па се и понуда без дјеце посматра као један од начина издвајања на тржишту.
Расправа се повела и о плажама. У Бибионе Пинеди постојао је одвојени дио плаже на којем није био дозвољен приступ дјеци млађој од 12 година. Такво ограничење ове године је укинуто, али Лоренцо Браида из удружења концесионара плажа тврди да и даље постоји потражња за његовим поновним увођењем.
Туристички стручњак Дамијано де Марки сматра да понуду треба посматрати и кроз тржишну логику. Италија има огроман избор смјештаја, па adults-only објекти засад не ограничавају значајно могућности породицама. Међутим, признаје да више није ријеч само о спорадичној појави. Таква понуда, каже, постаје све структурисанија, посебно у термалном и планинском туризму.
Управо је то питање поново отворио случај ресторана из Лесма, пише Индекс. Његов власник тврди да не мрзи дјецу нити им може законски забранити улазак. Каже да само жели јасно да поручи какву врсту искуства нуди његов мали ресторан са 26 мјеста мирну вечеру, пригушена свјетла и интимну атмосферу.
Градоначелница Лесма сматра да одговорност свакако имају и родитељи, који дјецу треба да науче понашању у заједничком простору. Међутим, поставила је и питање треба ли због лошег понашања појединаца унапријед искључивати читаву групу и какву заједницу желимо да стварамо. Након полемике појавила се чак и идеја о изради мапе ресторана посебно прилагођених породицама са дјецом.
Расправа тако више није само о једном ресторану и неколико несташне дјеце. Отвара много шире питање: имају ли хотели, ресторани и други туристички објекти право да нуде мир без дјеце или такав тренд води ка друштву у којем дјеца постају непожељна на све више мјеста?
(Мондо)
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