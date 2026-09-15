Након свађе зграбила нож и покушала да убије супруга

Аутор:АТВ редакција
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Службеници Одјељења безбједности Бар, по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, ухапсили су М.К. (45) из Бара, због сумње да је покушала да убије свог супруга.
Дежурна служба Одјељења безбједности Бар обавијештена је синоћ, око 20.00 часова, од стране Хитне медицинске помоћи Бар да су њихови службеници, по позиву, изашли у насеље Поље, гдје су у стану затекли мушкарца са повредом у виду убодне ране у предјелу горњег дијела грудног коша.
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По пријему обавјештења, полицијски службеници су одмах упућени на лице мјеста, гдје су затекли М.К. и оштећеног, који је превезен у Општу болницу Бар ради пружања љекарске помоћи. На лицу мјеста затечено је и више људи од којих су полицијски службеници прикупили обавјештења о детаљима догађаја.
Предузимајући мјере и радње из своје надлежности, полицијски службеници су дошли до сазнања да је претходно дошло до вербалне расправе између М.К. и њеног супруга. Након расправе, како се сумња, М.К. је употребом кухињског ножа задала супругу убодну рану у предјелу грудног коша.
О догађају је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који је наложио да се М.К. ухапси због сумње да је починила кривично дјело убиство у покушају.
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М.К. ће, уз кривичну пријаву, бити у законском року спроведена надлежном државном тужилаштву.
(Блиц)
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