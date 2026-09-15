Хуманост на дјелу: Породица са Брача поклања љетовање ватрогасцу и његовој породици

Аутор:АТВ редакција
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Након великог пожара који је недавно захватио Брач, на друштвеним се мрежама проширила дивна иницијатива захвалности ватрогасцима који су даноноћно учествовали у гашењу и одбрани насеља.
Једна породица с острва одлучила је једном од ватрогасаца и његовој породици поклонити бесплатно љетовање у знак дубоке захвалности.
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Објава, подијељена на популарној страници Ватрогасци 193, нуди седам дана бесплатног смјештаја у апартману на Брачу.
Понуда је намијењена ватрогасцу који је учествовао у гашењу пожара на острву, а смјештај је предвиђен за двије одрасле особе и једно или двоје дјеце.
Одмор се може искористити до краја ове године или током 2027., зависно од договора и расположивости термина.
У објави се истиче како се сам ватрогасац не мора пријавити лично, то умјесто њега могу учинити супруга, чланови породице или пријатељи.
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Довољно је у коментару испод објаве на друштвеним мрежама означити особу за коју сматрају да је заслужила одмор.
Аутори ове племените иницијативе поручују како им није пресудно ко ће на крају бити одабран, јер је главни циљ овог чина послати поруку захвалности свима који су се борили с ватреном стихијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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