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Хуманост на дјелу: Породица са Брача поклања љетовање ватрогасцу и његовој породици

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15.09.2026 10:13

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Након великог пожара који је недавно захватио Брач, на друштвеним се мрежама проширила дивна иницијатива захвалности ватрогасцима који су даноноћно учествовали у гашењу и одбрани насеља.

Једна породица с острва одлучила је једном од ватрогасаца и његовој породици поклонити бесплатно љетовање у знак дубоке захвалности.

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Седам дана одмора за ватрогасца и породицу

Објава, подијељена на популарној страници Ватрогасци 193, нуди седам дана бесплатног смјештаја у апартману на Брачу.

Понуда је намијењена ватрогасцу који је учествовао у гашењу пожара на острву, а смјештај је предвиђен за двије одрасле особе и једно или двоје дјеце.

Одмор се може искористити до краја ове године или током 2027., зависно од договора и расположивости термина.

Једноставна пријава у коментарима

У објави се истиче како се сам ватрогасац не мора пријавити лично, то умјесто њега могу учинити супруга, чланови породице или пријатељи.

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Довољно је у коментару испод објаве на друштвеним мрежама означити особу за коју сматрају да је заслужила одмор.

Аутори ове племените иницијативе поручују како им није пресудно ко ће на крају бити одабран, јер је главни циљ овог чина послати поруку захвалности свима који су се борили с ватреном стихијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Брач

ватрогасац

хуманост

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