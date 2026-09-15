Далековод оштећен у пуцњави из ватреног оружја

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Храњен, на подручју БПК Горажде, током ноћи је дошло до оштећења далековода пуцањем из ватреног оружја, саопштено је из Управе полиције МУП-а БПК Горажде.
Догађај је Полицијској станици Горажде пријавио запослени у ЈП Електропривреда БиХ, ПЈ Горажде.
Полицијски службеници су обезбиједили мјесто догађаја до доласка увиђајне екипе. Увиђај је обавио истражилац Сектора криминалистичке полиције, који је о свему упознао дежурног кантоналног тужиоца. Полиција наставља рад на расвјетљавању овог догађаја и утврђивању околности под којима је дошло до оштећења далековода, као и идентификовању НН лица.
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Остали догађаји из протекла 24 сата односе се на проналазак материје која асоцира на марихуану код сувозача теретног возила, издавање прекршајног налога због неовлаштеног посједовања ватреног оружја и муниције, те три прекршајна налога због нарочито дрског понашања.
(Кликс)
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