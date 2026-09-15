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Такмичарка се унередила током трке

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15.09.2026 09:46

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Јоана Витрзук
Фото: Screenshot / YouTube

Аустралијска Хајрокс такмичарка Јоана Витрзyк нашла се у центру пажње након неколико невјероватних сцена на такмичењу у Пекингу.

Током изузетно захтјевне трке претрпјела је озбиљне гастроинтестиналне проблеме и велику непријатност, али упркос свему, наставила је такмичење и на крају прва прошла циљну линију.

Витрзyк се такмичила у женској Про категорији на Хајрокс такмичењу одржаном 12. септембра на Националном брзоклизачком овалу у Пекингу. Током трке, Аустралијанка је почела имати озбиљних пробавних проблема, што је на крају довело до изузетно неугодне ситуације те се унередила. Међутим, није одустала.

Наставила кроз све препреке

Хајрокс представља комбинацију трчања и низа захтјевних функционалних вјежби, па такмичарке пролазе кроз различите дисциплине током трке.

Након инцидента, Витрзyк је наставила обављати задатке који су укључивали веслање, гурање саонки и вол балс. На крају је прва прошла циљну линију с временом 1:01:23.

Видеозаписи инцидента убрзо су се проширили друштвеним мрежама, гдје је њен наступ изазвао потпуно различите реакције.

Док су неки истицали невјероватну упорност Аустралијанке, други су покренули питање хигијене и сигурности осталих такмичарки те се питали је ли јој требало дозволити да настави трку.

Хајрокс се извинио

Ситуација је такође довела до реакције организатора. Хајрокс је признао да је случај показао да постоје нејасноће у постојећим медицинским протоколима и правилима која се односе на биолошку контаминацију.

Организатори су се извинили због инцидента, а захваћена подручја су наводно темељно очишћена, док су неки дијелови површине замијењени.

Најављено је и ажурирање правила како би у будућности било потпуно јасно шта учинити ако се слична ситуација догоди током такмичења.

Витрзyк је, међутим, завршила оно што је започела – и то на првом мјесту.

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Тагови :

Пробава

Дијареја

Унередила се током трке

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