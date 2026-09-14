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Бањалука домаћин Свесрпског атлетског купа

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14.09.2026 21:10

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Слободан Бранковић, предсједник Српског атлетског савеза
Фото: ATV

У духу српског јединства Бањалука ће сутра бити домаћин шестог по реду Свесрпског атлетског купа. Програм на Градском стадиону почиње у 11 часова и 15 минута.

Опширније у видео прилогу....

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Тагови :

атлетика

спорт

Бања Лука

Свесрпски атлетски куп

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