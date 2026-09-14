Бањалука домаћин Свесрпског атлетског купа

Аутор:АТВ редакција
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У духу српског јединства Бањалука ће сутра бити домаћин шестог по реду Свесрпског атлетског купа. Програм на Градском стадиону почиње у 11 часова и 15 минута.
Опширније у видео прилогу....
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