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Пекинг забрањује употребу и посједовање дронова

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14.09.2026 21:46

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Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.
Фото: Pexel/Jimmy Liao

Власти Пекинга ће од 15. новембра забранити употребу, посједовање и складиштење беспилотних летјелица, као и њихових дијелова на цијелој територији града, пише лист "Чајна дејли".

Према новим правилима, цјелокупна административна територија Пекинга биће одређена као зона са ограниченим летењем за беспилотне летјелице.

Физичким и правним лицима биће забрањено да уносе или увозе дронове и њихове дијелове у главни град.

Организације које се баве борбом против тероризма, одржавањем јавног реда, спасавањем у хитним случајевима и пружањем помоћи при катастрофама, као и оне које учествују у великим догађајима, образовним активностима, научним истраживањима и производњи, моћи ће да обављају летове у складу са важећим прописима.

Власници дронова морају да се ослободе уређаја који се налазе у Пекингу до 15. новембра.

Савјетује им се да дронове продају компанијама које откупљују такву опрему или имају сертификат надлежних органа, односно да их предају на рециклажу на за то одређеним мјестима.

Власти могу обезбједити додатну субвенцију у износу од 14,90 до 447 долара по дрону, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пекинг

Кина

Дронови

забрана

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