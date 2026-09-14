Пекинг забрањује употребу и посједовање дронова

Аутор:АТВ редакција
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Власти Пекинга ће од 15. новембра забранити употребу, посједовање и складиштење беспилотних летјелица, као и њихових дијелова на цијелој територији града, пише лист "Чајна дејли".
Према новим правилима, цјелокупна административна територија Пекинга биће одређена као зона са ограниченим летењем за беспилотне летјелице.
Физичким и правним лицима биће забрањено да уносе или увозе дронове и њихове дијелове у главни град.
Организације које се баве борбом против тероризма, одржавањем јавног реда, спасавањем у хитним случајевима и пружањем помоћи при катастрофама, као и оне које учествују у великим догађајима, образовним активностима, научним истраживањима и производњи, моћи ће да обављају летове у складу са важећим прописима.
Власници дронова морају да се ослободе уређаја који се налазе у Пекингу до 15. новембра.
Савјетује им се да дронове продају компанијама које откупљују такву опрему или имају сертификат надлежних органа, односно да их предају на рециклажу на за то одређеним мјестима.
Власти могу обезбједити додатну субвенцију у износу од 14,90 до 447 долара по дрону, преноси Срна.
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