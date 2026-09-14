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Голман из девете лиге Енглеске одбио да постане краљ

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14.09.2026 22:25

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Голман из девете лиге Енглеске одбио да постане краљ

Џорџ Дезмонд Камураси је обичан голман и капитен енглеског аматерског клуба СЕ Донс, али је недавно добио невероватну прилику живота.

Тридесетшестогодишњак заправо припада угандској краљевској породици Торо.

Крајем августа, његов млађи рођак и претходни владар је изненада преминуо, након чега је Комитет за сукцесију покренуо избор новог монарха.

Као првог и главног кандидата за преузимање трона у Уганди, чланови овог одбора издвојили су искусног енглеског голмана.

Иако краљ нема класичну политичку моћ, његова улога је изузетно важна за културни и друштвени живот земље.

Камураси се нашао у великој дилеми и затражио је додатно вријеме да се консултује са супругом и пословним партнерима из Лондона.

Краљевски одбор није желио предуго да чека на његову коначну одлуку, па је енглески аматер на крају одустао од престола.

"Због личних обавеза, не могу да преузмем ову одговорност“, рекао је Камураси, предајући круну Едварду Рукидију Кијанангоми.

Непроглашени краљ Уганде сада се вратио својој уобичајеној лондонској рутини и брањењу у деветој лиги енглеског фудбала.

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Тагови :

голман

Краљево

Енглеска

Фудбал

Уганда

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