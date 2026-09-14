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Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење

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14.09.2026 22:52

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Саво Минић
Фото: ATV

Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење, поручује предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, вечерас је одржана у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

Свечаности су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијери Српске и Србије Саво Минић и Ђуро Мацут, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, Његова светост патријарх српски Порфирије.

Дан српског јединства

Присутни су били и министри у владама Републике Српске и Србије, представници Српске у заједничким институцијама, народни посланици, као и неколико хиљада грађана.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Србија

Дрина

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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