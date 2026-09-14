Каран: Нека се Српска тробојка поносно вијори свуда гдје живе Срби

Аутор:АТВ редакција
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Нека се српска тробојка поносно вијори у Републици Српској, Србији и свуда гдје живи наш народ, као знак нашег трајања, слободе, достојанства и припадности, поручио је предсједник Српске Синиша Каран.
Каран је вечерас у спортској дворани "Борик" у Бањалуци присуствовао централном обиљежавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Нека се српска тробојка поносно вијори у Републици Српској, Србији и свуда гдје живи наш народ, као знак нашег трајања, слободе, достојанства и припадности! pic.twitter.com/0UZYSHjcQV— Siniša Karan (@sinisa_karan) September 14, 2026
Свечаности су присуствовали званичници Српске и Србије и Његова светост патријарх српски Порфирије.
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