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Каран: Нека се Српска тробојка поносно вијори свуда гдје живе Срби

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14.09.2026 22:01

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Дан српског јединства у Дворани Борик свечана академија
Фото: ATV

Нека се српска тробојка поносно вијори у Републици Српској, Србији и свуда гдје живи наш народ, као знак нашег трајања, слободе, достојанства и припадности, поручио је предсједник Српске Синиша Каран.

Каран је вечерас у спортској дворани "Борик" у Бањалуци присуствовао централном обиљежавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Свечаности су присуствовали званичници Српске и Србије и Његова светост патријарх српски Порфирије.

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Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

свечана академија

Срби

тробојка

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