Мацут: Србија и Српска ће наставити заједно да стварају и чувају српско јединство и слободу

Аутор:АТВ редакција
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Србија ће бити уз Републику Српску, а Београд и Бањалука ће чувати своје посебне и нераскидиве везе, поштовати Дејтонски споразум и наставити да заједно граде, стварају, те чувају српско јединство и слободу, рекао је премијер Србије Ђуро Мацут.
"Наше јединство не сме да остане само велика реч коју изговарамо на празник. Оно мора да се види у сваком новом мосту, школи која се заједно изгради, у свакој болници, културном и образовном пројекту, у сваком младом човеку који зна да са обе стране Дрине припада истом народу и истој култури", рекао је Мацут у Бањалуци, на обиљежавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Мацут је поручио да српско јединство није јединство против било кога, него право српског народа да чува идентитет, своју ћирилицу, културу, памти своје претке, не заборавља своје жртве, да своју дјецу учи ко су и одакле долазе, али и да поштују друге.
Истакао је да Србија данас никоме не пријети, не жели ништа туђе, него жели мир, стабилност и сарадњу, али исто тако јасно каже да ће своје чувати, да ће чувати своју слободу, достојанство, државне и националне интересе и свој народ, гдје год да живи.
"Србија и Република Српска нису повезане само споразумима, документима и институцијама, него и много дубље. Повезују нас породице, иста историја и култура, исти језик и писмо, иста вера и традиција", рекао је Мацут.
Он је указао да српска тробојка представља државу, али и читав један народ, његову историју, жртве, побједе и право да траје.
Подсјетио је да су прије више од једног вијека српски војници под заставом на којој је била исписана једна ријеч "слобода" кренули у пробој Солунског фронта и у незадрживи марш ка својој отаџбини.
"За српски народ слобода никада није била поклон. Није нам је нико даровао. За њу смо се борили, за њу страдали и због ње опстајали. Зато је слобода наш највиши стандард", нагласио је Мацут.
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Он је рекао да српски народ жели за себе исто оно што и другима жели, а то је да сам одлучује о својој будућности, да чува своје име и идентитет, да поштује друге и да тражи да други поштују српски народ.
Указао је да Дрина никада није била ријека која раздваја српски народ, него га спаја, те да међу српским народом не би смјело бити подјела када су у питању Србија, слобода и српска застава, јер су то тачке његовог окупљања.
"Србија, предвођена предсједником Александром Вучићем, показала је да се могу чврсто бранити национални интересе и чувати мир, који је потребан да се отварају фабрике, школе, болнице, граде путеви, улаже у науку, здравство и образовање, да деца остану у земљи и ту граде своју будућност", рекао је Мацут, преноси Срна
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