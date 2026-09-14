Оглас за кућу у БиХ постао хит: "Није довршена јер се мајстор пропио послије овог пројекта"

Аутор:АТВ редакција
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Огласи за продају некретнина углавном привлаче пажњу оних који траже нови дом или добру инвестицију, али један оглас из Босне и Херцеговине ових дана заинтересовао је и оне који немају намјеру куповати кућу.
Разлог није само цијена, већ прије свега њен несвакидашњи изглед.
Кућа на четири етаже, смјештена на парцели површине 13.479 квадратних метара, понуђена је по новој цијени од 165.750 КМ, док је раније, према наводима из огласа, коштала 215.000 КМ.
Међутим, фотографије недовршеног објекта врло брзо су засјениле све остале податке из огласа.
Необичан распоред прозора, кружни отвори, истурени дијелови фасаде, велики кров и комбинација бројних архитектонских елемената били су довољан повод да корисници друштвених мрежа покажу креативност.
"Архитектонски злочин", гласио је један од коментара који је прикупио велики број реакција.
Још више пажње привукла је кратка опаска једног корисника: "Кућа Гаргамела". Овај коментар прикупио је више од 800 реакција.
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Неки су у грађевини пронашли и елементе популарних видеоигара. "Инспирација Супер Марио игрица", написала је једна корисница.
"Није довршена јер се мајстор пропио послије овог пројекта", "Био би злочин овце затворити ту", "Чекам да Кременко изађе", "Оно кад архитекта купи диплому", само су неки од још бројних коментара.
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Иако су укуси, посебно када је ријеч о архитектури, увијек ствар личног избора, ова некретнина успјела је постићи нешто што већини огласа не полази за руком, постала је тема на друштвеним мрежама и привукла пажњу далеко већег броја људи од потенцијалних купаца.
Хоће ли необичан изглед будућем власнику представљати проблем или управо прилику да доврши кућу према властитим замислима, остаје питање.
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