Logo

ДОДИК ПОСВАЂАО САРАЈЕВО: "Јачи је него икада, а ви нисте ни пришли Бијелој кући"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 22:23

Коментари:

0
ДОДИК ПОСВАЂАО САРАЈЕВО: "Јачи је него икада, а ви нисте ни пришли Бијелој кући"
Фото: Youtube/N1

Кандидат НиП-а Елмедин Конаковић и СДА Харис Захирагић жестоко су се сукобили у сарајевском студију Н1 понајвише на тему Милорада Додика. Конаковић каже да га иритира глорификација Милорада Додика у Сарајеву, а Захирагић му одговара да је лидер СНСД-а држао састанке у дијелу Бијеле куће којем никада нису пришли ни Конаковић ни Денис Бећировић.

"Поправити нарушен положај БиХ у свијету, и на истоку и на западу. Вратити БиХ у Вашингтон, с обзиром да је сепаратистичка Додикова политика постала мејнстрим у Вашингтону. Први пут од деведесетих година бх. политика је успјела постићи да Додик постане мејнстрим у Вашингтону и на другим релевантним мјестима. Док се ми бавимо Фејсбук политиком и међусобним обрачунима Додик ради озбиљан посао", рекао је Захирагић.

Конаковић одговара Захирагићу да Милорад Додик није толико јак и да га нема на листама.

Елмедин Конаковић

БиХ

Конаковић пише писма чланицама УН-а, прекинуо би и сваки споразум са Србијом

"То ме иритира кад чујем од сарајевских политичара глорификације Милорада Додика који нити је ишта успио забранити, нити је БиХ зауставио у нашим настојањима. Превише ми је да га се тако доживљава и да га се плаши", рекао је Конаковић.

Захирагић му поручује да је Милорад Додик у контексту међународних односа примио Доналда Трампа Млађег и ушао у Бијелу кућу.

"Мене занима зашто господин Конаковић за четири године мандата, па ни Денис Бећировић, нису ни пришли оном дијелу Бијеле куће у којем је Додик правио неколицину састанака и зашто њима није дошао не члан породице Трамп, него нико релевантан из америчке администрације на том нивоу", рекао је Захирагић.

Елмедин Конаковић

БиХ

Политичко Сарајево би да протјера Србе: Не смирују се реакције на Конаковићеве "бисере"

Кандидат СДА оптужује "тројку" и да је дјеловањем у безбједносном сектору допустила да бројни промотори "великосрпске идеологије" могу ући у БиХ.

"Када су покушали избацити Додика, а нису успјели, када је он јачи него што је икада био, када је поправио међународни углед и ентитета РС и Србије, посљедично и самог себе. Када је скинут са црне листе и он и његови кадрови. Док су Сарајлије исмијавале Трампа Млађег и Рудија Ђулијанија он је правио те посјете. Немојте да потцјењујемо промјену парадигме о БиХ и у САД и у ЕУ", рекао је Захирагић који се на крају осврнуо и дешавања у региону.

"Вучић и Милановић, нажалост, нису се препали ваших лајвова на Фејсбуку. Нажалост, Вучић и Србија су данас у контексту међународних односа јачи него икада. Постали су адреса. Србија са САД прави посебне билатералне односе. Србија је постала адреса за Вашингтон, а одавно је адреса са Москву и Пекинг. Зашто нисте били у Кини која је прва економија свијета? Не разумијете господине Конаковићу да свијет више није мултиполаран и да БиХ треба тражити пријатеље свугдје у свијету. Ви сте ишли на "ол ин" (all in, uložiti sve) на Марфија, а онда вам је дошао Трамп и Додик је сада постао "ол ин", а ви сте постали потрошени Марфијеви... да не завршим ову реченицу", рекао је Захирагић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Харис Захирагић

Елмедин Конаковић

Милорад Додик

Коментари (0)

Прочитајте више

Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића

Србија

Најављен реципроцитет: Вучић се огласио о потезу Конаковића

6 д

0
"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

БиХ

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

6 д

0
Оштре реакције из Српске на нови потез Конаковића

БиХ

Оштре реакције из Српске на нови потез Конаковића

6 д

0
Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално

Република Српска

Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално

5 д

0

Више из рубрике

Додик, Патријарх Порфирије, Цвијановић на свечаној академији поводом Дана српског јединства

Република Српска

Цвијановић: Важно окупљање српског народа

1 ч

0
ФБиХ се задужује за додатних 50 милиона КМ

БиХ

ФБиХ се задужује за додатних 50 милиона КМ

3 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Забрана прелета премијеру Србије - сарајевски шибицарски потез

7 ч

2
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Позив на бојкот производа из Српске и Србије посљедица немоћи актуелне политике у Сарајеву

10 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

22

56

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

22

52

Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење

22

51

Друга половина септембра доноси велике промјене овим знаковима

22

47

Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима