ДОДИК ПОСВАЂАО САРАЈЕВО: "Јачи је него икада, а ви нисте ни пришли Бијелој кући"

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат НиП-а Елмедин Конаковић и СДА Харис Захирагић жестоко су се сукобили у сарајевском студију Н1 понајвише на тему Милорада Додика. Конаковић каже да га иритира глорификација Милорада Додика у Сарајеву, а Захирагић му одговара да је лидер СНСД-а држао састанке у дијелу Бијеле куће којем никада нису пришли ни Конаковић ни Денис Бећировић.
"Поправити нарушен положај БиХ у свијету, и на истоку и на западу. Вратити БиХ у Вашингтон, с обзиром да је сепаратистичка Додикова политика постала мејнстрим у Вашингтону. Први пут од деведесетих година бх. политика је успјела постићи да Додик постане мејнстрим у Вашингтону и на другим релевантним мјестима. Док се ми бавимо Фејсбук политиком и међусобним обрачунима Додик ради озбиљан посао", рекао је Захирагић.
Конаковић одговара Захирагићу да Милорад Додик није толико јак и да га нема на листама.
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"То ме иритира кад чујем од сарајевских политичара глорификације Милорада Додика који нити је ишта успио забранити, нити је БиХ зауставио у нашим настојањима. Превише ми је да га се тако доживљава и да га се плаши", рекао је Конаковић.
Захирагић му поручује да је Милорад Додик у контексту међународних односа примио Доналда Трампа Млађег и ушао у Бијелу кућу.
"Мене занима зашто господин Конаковић за четири године мандата, па ни Денис Бећировић, нису ни пришли оном дијелу Бијеле куће у којем је Додик правио неколицину састанака и зашто њима није дошао не члан породице Трамп, него нико релевантан из америчке администрације на том нивоу", рекао је Захирагић.
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Кандидат СДА оптужује "тројку" и да је дјеловањем у безбједносном сектору допустила да бројни промотори "великосрпске идеологије" могу ући у БиХ.
"Када су покушали избацити Додика, а нису успјели, када је он јачи него што је икада био, када је поправио међународни углед и ентитета РС и Србије, посљедично и самог себе. Када је скинут са црне листе и он и његови кадрови. Док су Сарајлије исмијавале Трампа Млађег и Рудија Ђулијанија он је правио те посјете. Немојте да потцјењујемо промјену парадигме о БиХ и у САД и у ЕУ", рекао је Захирагић који се на крају осврнуо и дешавања у региону.
"Вучић и Милановић, нажалост, нису се препали ваших лајвова на Фејсбуку. Нажалост, Вучић и Србија су данас у контексту међународних односа јачи него икада. Постали су адреса. Србија са САД прави посебне билатералне односе. Србија је постала адреса за Вашингтон, а одавно је адреса са Москву и Пекинг. Зашто нисте били у Кини која је прва економија свијета? Не разумијете господине Конаковићу да свијет више није мултиполаран и да БиХ треба тражити пријатеље свугдје у свијету. Ви сте ишли на "ол ин" (all in, uložiti sve) на Марфија, а онда вам је дошао Трамп и Додик је сада постао "ол ин", а ви сте постали потрошени Марфијеви... да не завршим ову реченицу", рекао је Захирагић.
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